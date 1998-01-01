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Авария лайнера Atlasglobal привела к серии задержек рейсов в Турцию/ Ночной автобусный рейс свяжет Москву с аэропортом Внуково/ Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке опасной инфекции на Шри-Ланке

Поломка самолета турецкой Atlasglobal привела к серии задержек рейсов

Поломка самолета турецкой авиакомпании Atlasglobal, который должен был выполнять рейс из Нижнего Новгорода в Анталью в ночь на пятницу, привела к целой серии задержек, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Авиакомпания Atlasglobal должна была выполнять рейс в Анталью из Нижнего Новгорода в 15:20 28 июня. Как сообщили агентству в Приволжской транспортной прокуратуре, из-за неисправности воздушного судна выполнение рейса авиаперевозчиком было перенесено на 20:00 часов того же дня, а затем — на 29 июня, на 15:00. В итоге перелет был отменен. На рейс зарегистрировались 206 пассажиров.

«Самолет Atlasgobal из Нижнего Новгорода вылетел на 48 часов позже запланированного времени. Рейс выполнялся по заказу туроператора Anex Tour. Около 50 туристов не захотели ждать вылета после того, как было объявлено, что задержка составит не менее 20 часов.

Их путевки туроператор аннулировал без штрафов. Были и те, кто пожелал перенести даты вылета на отдых, с ними туроператор работает, переносит без доплат», — рассказала Ирина Тюрина.

По словам г-жи Тюриной, этот сбой повлек за собой цепочку задержек рейсов авиакомпании. В частности, был отложен рейс из Антальи в Уфу, который должен был вылететь в 20.40 пятницы.

«Туристов разместили в отеле рядом с аэропортом, предоставили питание. По данным туроператора, уфимские туристы должны были вылететь из Антальи рано утром 2 июля — в 4.50», — добавила она.

Ночной автобусный рейс свяжет Москву с аэропортом Внуково с 1 сентября

Специальный ночной автобусный маршрут, связывающий Москву с аэропортом Внуково, заработает 1 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Дам поручение, чтобы с 1 сентября запустили такой ночной рейс. Мы уже 11 таких рейсов в Москве сделали, они пользуются популярностью", — сказал г-н Собянин, встречаясь с коллективом аэропорта Внуково, который празднует 77-летие.

Мэр добавил, что ночное автобусное сообщение Москвы с аэропортом Внуково очень важно.

Он также сообщил, что метро придет в аэропорт Внуково через три года. "Буквально недавно мы приняли решение о продлении линии метро от Рассказовки до Пыхтино и до Внуково", — сказал г-н Собянин.

Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке опасной инфекции на Шри-Ланке

Роспотребнадзор призвал российских туристов при планировании зарубежных поездок учитывать информацию о росте числа случаев заболевания лептоспирозом на территории Шри-Ланки, говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте ведомства

"Министерство здравоохранения Республики Шри-Ланка в пресс-релизе от 10 июня с.г. официально объявило о неуклонном росте с начала года числа случаев лептоспироза, общее число которых превысило 1520 человек.

Республиканское Управление по содействию здравоохранению призвало население соблюдать особые меры гигиены во время текущего сезона дождей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подъем заболеваемости возникает в стране в засушливый период. Чаще всего от заболевания страдают рабочие на фермах крупного рогатого скота и лица, занятые на плантациях сахарного тростника.

Лептоспирозы входят в группу острых инфекций, протекающих с поражением почек, печени, нервной и сосудистой систем. Инфекция передается человеку через объекты внешней среды, в частности, через воду, почву и растения.

/TOURBUS.RU