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Туроператор «Академсервис» - официальный партнер Первого Всероссийского MICE-дня

На своей платформе «Академсервис» объединяет более 12 тыс. партнеров в сфере делового туризма

10 октября в Центре международной торговли состоятся Первый Всероссийский MICE-день и Девятая церемония вручения ежегодной профессиональной премии в области делового туризма и MICE - Russian Business Travel & MICE Award.

Туроператор «Академсервис» является официальным партнером Первого Всероссийского MICE-дня и премии.

«Академсервис»– туроператор номер один в России, работает с 1990 года. Компания одна из первых на российском рынке создала собственную онлайн-систему бронирования acase.ru для TMC, онлайн- и туристических агентств.

На своей платформе «Академсервис» объединяет более 12 тыс. партнеров в сфере делового туризма, более 4 тыс. гостиниц в пятистах городах России, Грузии, СНГ и Балтии. Через систему бронирования acase.ru в 2017 году продано более 2 млн номеро-ночей.

В рамках MICE-дня состоится конференции «MICE в регионы России», которая соберет представителей государства, общественных организаций и профессионалов в области MICE из всех субъектов России.

Завершится MICE-день Девятой церемонией ежегодной профессиональной премии в области делового туризма и MICE — Russian Business Travel & MICE Award. Представители «Академсервиса» входят в экспертный совет премии.

"Академсервис" приглашает профессионалов рынка делового туризма принять участие в данном мероприятии. Регистрация и условия участия в ближайшее время появятся на официальных сайтах компаний-организаторов.

www.acase.ru

/TOURBUS.RU