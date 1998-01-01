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Юбилейная церемония вручения наград World Travel Awards прошла в Афинах

Туристические «Оскары» сразу в трех номинациях достались в этом году авиакомпании «Аэрофлот»

В минувшую субботу в афинском комплексе Zappeion Megaron Hall прошла юбилейная 25-я церемония вручения главных наград в мире туризма World Travel Awards-2018.

Напомним, что премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году. Ее лауреатами становятся лучшие авиакомпании, турфирмы и туристические направления, отели и гостиничные сети, компании по аренде автомобилей и т.д.

Голосование проходит в несколько этапов, начиная с онлайн-отбора и заканчивая оценками компетентного жюри, состоящего из представителей туристического бизнеса, СМИ и обычных туристов.

В этом году среди победителей - сеть Hilton Hotels & Resorts в номинации "Лучший европейский гостиничный бренд". Мадрид был признан "Лучшей европейской столицей для проведения деловых мероприятий", аэропорт Цюриха стал "Лучшей авиагаванью Европы", Norwegian Cruise Line была признана "Лучшей круизной компанией мира".

Португалия отвоевала свое право на звание "Лучшего туристического направления в Европе", а Институт туризма Португалии буквально вырвал победу у своих конкурентов и общим голосованием был признан "Лучшим европейским офисом по туризму". Но в этой напряженной борьбе нашлось место и романтике, - так, Мадейра была признана "Лучшим направлением для отдыха на островах в Европе".

В секторе "авиация" многократным призером стала российская компания "Аэрофлот". Ей были присуждены награды "Лучший европейский авиационный бренд", "Лучший бизнес-класс европейской авиакомпании" и "Лучшая европейская авиакомпания, летающая в Азию".

Эти награды, отметили организаторы конкурса, стали прекрасным дополнением к успеху ведущего российского перевозчика, который недавно значительно расширил свой флот в рамках увеличения летной программы.

Национальный перевозчик Португалии TAP Air Portugal была признана "Лучшей европейской авиалинией, летающей в Африку", Lufthansa была выбрана "Лучшей европейской авиалинией". Swiss International Airline получила награду за "Лучший эконом-класс европейской авиакомпании".

Успехи Управления по туризму Греции в экономической сфере были отмечены наградой "Лучшая экономическая стратегия в Европе", а курорт Lesante Blu Exclusive Beach Resort был признан "Лучшим новым курортом в Европе".

Наконец, конгресс-бюро Дублина получило награду "Лучший в Европе центр деловых встреч" , также как и отель Ciragan Palace Kempinski Istanbul.

Подводя итоги торжественной церемонии, Грэхам Кук, основатель и президент World Travel Awards, отметил: "Сегодня вечером в Афинах мы получили уникальную возможность узнать и назвать лучшую отельную сеть, определить лучшую авиалинию, назвать лучших поставщиков услуг в индустрии гостеприимства со всей Европы. Мои поздравления каждому из победителей! Мы искренне благодарим всех и каждого из присутствующих за вашу поддержку и за то, что вы помогли провести в Афинах церемонию награждения WTA".

/TOURBUS.RU