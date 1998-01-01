Новости Владимир Воробьев рассказал о причине кризиса в "Натали Турс" и попросил агентства о поддержке Перед обращением г-на Воробьева стало известно об аннуляциях оператором не только чартеров, но и кресел на некоторых регулярных рейсах и номеров в отелях

Сегодня около 10 утра на станице в сети «Фейсбук» президента группы компаний «Натали Турс» появилась первая запись, посвященная нынешней ситуации в компании. В ней Владимир Воробьев рассказал, что причиной сложившейся ситуации стали разногласия оператора с испанским партнером и попросил коллег о поддержке. Как пишет г-н Воробьев, «в пятницу ближе к вечеру в связи с финансовыми разногласиями наш испанский партнер W2Meet остановил с нами сотрудничество и приступил к аннуляции заказов. Для того, чтобы не создавать дополнительных проблем, были приняты решения остановить чартерные программы в Испанию и отказаться от мест по ряду направлений. Соответствующая информация была оперативно доведена до рынка, что позволило избежать серьезных осложнений в аэропортах вылета, прилета и на курортах. Рейсы улетели с односторонней загрузкой, все туристы были вывезены домой. В течение недели будут вывезены туристы, остающиеся на курортах. Компания в настоящий момент продолжает отправлять туристов на базе регулярных рейсов по всем направлениям, кроме Испании, где предполагается в кратчайшие сроки осуществить замену партнера. В связи с тем, что W2Meet реализовывал нам отели и по ряду других направлений, мы в оперативном режиме осуществляем замену этих отелей на отели от других поставщиков. За два дня ко мне обратились многие из вас со словами поддержки и предложениями помощи. В эти непростые дни мы действительно в ней нуждаемся. Нам нужна в первую очередь ваша вера в то, что компания с 25-летним опытом и самыми передовыми на российском рынке технологиями в состоянии справиться вместе с вами с возникшими трудностями. Нам нужна поддержка агентств с продажами, без них ни один бизнес не сможет просуществовать долго. Нам нужна самоотверженная работа сотрудников в течение нескольких недель, пока мы вынуждены заниматься многочисленными корректировками. Нам нужно понимание и терпение партнеров в различных странах, которые сделали ставку на российский рынок и «Натали Турс» и которых мы не можем подвести. Только объединив усилия сотрудников агентств, «Натали Турс», партнеров на курортах мы сможем не подвести еще больше наших с вами клиентов и компенсировать им возникшие потери.

Приношу извинения клиентам, родным, друзьям, сотрудникам «Натали Турс» и бизнес-партнеров.

Верю, что вместе мы сможем преодолеть трудности». Отметим, что в субботу вечером в СМИ появилась информация о том, что происходят аннуляции туров «Натали Турс» и ранее выписанных билетов и на регулярных рейсах авиакомпаний flydubai в Дубай и Vueling в Барселону. Как сообщил позднее Владимир Воробьёв, «с flydubai у нас никаких проблем нет. Но на испанском направлении пришлось снять блок мест на регулярных рейсах авиакомпании Vueling. Туры с этой перевозкой аннулируются. Программы все убыточные – в какой-то момент надо останавливаться. Чем больше мы людей завозим, тем больше создаем себе убытков. Мы ждали продаж на июль-август, не дождались. Вернее, они идут с плохой рентабельностью. Выправляем ситуацию». По информации РСТ, опубликованной утром в понедельник, отели в Испании сообщают туристам о неоплаченном трансфере. Так, стало известно, что турагентства, которые пишут в отели и принимающую компанию World2Мeet, чтобы выяснить судьбу оплаченных номеров, в том числе на ближайшие месяцы, получают ответы, что с 29 июня все брони аннулированы «согласно полученной от туроператора «Натали Турс» информации, подтверждающей отсутствие с их стороны возможности исполнить взятые на себя платежные обязательства». При этом РСТ сообщает, что «Натали Турс» аннулировала брони даже в те отели, которые бронировались в пакете с регулярными рейсами, например, «Аэрофлота». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка