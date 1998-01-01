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За покупку поддельных брендов на итальянских пляжах туристов ждут огромные штрафы/ Круизы по Дунаю отменяются из-за севшего на мель сухогруза/ Российскую туристку спасли во время купания на Пхукете

За покупку поддельных брендов на итальянских пляжах туристов ждут огромные штрафы

На итальянских пляжах этим летом запретят несанкционированную торговлю и продажу контрафактной продукции. За нарушение этого запрета серьезные штрафы грозят не только торговцам, но и отдыхающим, - сообщает АТОР.

Маттео Сальвини, министр внутренних дел Италии, который также возглавляет правую правящую партию страны, готовит кампанию «Безопасные пляжи», которая призвана искоренить на итальянском побережье нелегальную торговлю.

В первую очередь, запрет коснется деятельности продавцов-мигрантов, которые бродят по пляжам, предлагая отдыхающим все, от «дизайнерских» солнцезащитных очков и парео до детских игрушек. Как заявил г-н Сальвини, торговцы не просто продают поддельные бренды и уклоняются от налогов, но, главное, наносят ущерб законным предприятиям.

Продавцам, которых поймают при продаже контрафактной продукции, обещают штрафы от 2 500 до 15 500 евро и конфискацию товара.

Однако не меньшие взыскания – до 7 000 евро – грозят и самим туристам, которые купят поддельные часы, очки или бейсболку. Размер штрафа зависит от суммы покупки и количества товара. Кроме того, туристы, которые заплатят за массаж и татуировки «предпринимателям», которые не имеют разрешения на работу на пляже, также будут оштрафованы.

По данным Торговой ассоциации Италии, торговля подделками брендов только в Италии оценивается в 22 млрд евро в год.

Круизы по Дунаю отменяются из-за севшего на мель сухогруза

Операторы речных круизов по Дунаю вынуждены отменять их и возвращать туристам деньги из-за остановки движения по реке, вызванной севшим на мель сухогрузом, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

«Движение по Дунаю парализовано с 23 июня. Между городами Пассау и Регенсбург в Баварии сухогруз из-за ошибки капитана сел на мель и перегородил фарватер. Попытка снять его другим судном не удалась – спасатель также оказался на мели.

Сначала планировалось, что движение восстановят к 28 июня, но этого не произошло, поэтому туроператоры отменяют круизы на ближайшие даты и возвращают туристам деньги», — рассказала она.

Как отметила Ирина Тюрина, из-за аварии оказалась прервана связь Дуная с Майном и Рейном, с обеих сторон от места происшествия застряло по 30 судов. Круизных туристов приходится пересаживать на автобусы и отправлять дальше по маршруту наземным путем. В связи с отменой последующих поездок, туроператоры предлагают туристам круизы на другие даты, если же они не соглашаются, то возвращают стоимость тура.

Дунай – самая популярная у круизных туристов река Европы, на эти маршруты приходится 38% всего европейского рынка. На втором месте Рейн – 31%.

По данным РСТ, всего в прошлом году в европейских круизах побывало 1,4 млн человек (+2,6%).

Российскую туристку спасли во время купания на Пхукете

Российскую туристку, которая во время занятий серфингом попала в опасное морское течение — «тягун», спасли на острове Пхукет в Таиланде, сообщает газета Phuket News.

«Туристку обнаружили на расстоянии 400 метров от берега пляжа Nai Harn. Она попала в один из «тягунов», которые вместе с сильными волнами появились из-за юго-западных муссонов. Россиянку доставили в госпиталь, она в безопасности», — пишет издание.

По данным газеты, в четверг еще на одном пляже утонул 23-летний китайский турист, после того как пошел купаться, несмотря на вывешенные красные флаги.

«Еще несколько туристов вошли в воду, после чего часть из них утянуло течением, а остальные стали звать на помощь. Из-за малого количества спасателей на пляже помощь им была затруднена», — отмечает издание.

Газета уточняет, что опасность «тягунов» на пляжах Пхукета сохранится еще в течение нескольких дней.

Особенно острожными надо быть на пляжах Kata, Karon, Surin, Bang Tao, Layan и Mai Khao.

/TOURBUS.RU



