Новости Речные круизы – как проходит летняя навигация? Операторы речных круизов неоднозначно оценивают нынешний сезон на фоне резкого роста цен на топливо

По данным ряда операторов речных круизов, на которых ссылается АТОР, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, 2017, года, количество бронирований речных круизов на нынешнюю летнюю навигацию 2017 года выросло в среднем на 10% , а глубина продаж – более чем на 20%. Показательными в этом плане оказались и майские праздники: круизы «Водохода» были загружены на 100%, загрузка двух топовых теплоходов компании «Мостурфлот» в первые дни праздников составила 96-98%, а в «Инфофлоте» также отметили прирост более 5%. Между тем, положительную динамику спроса на речные круизы в этом сезоне омрачает резкое повышение цен на топливо для речных теплоходов. В целом цена на топливо выросла на 30-35% без учёта возвращаемого акциза, что повлияло на всех участников рынка – несмотря на рост турпотока, круизные компании могут остаться если не в минусе, то с существенно меньшей, чем запланированная, прибылью. «Столь серьезное внезапное повышение можно расценивать как угрозу существованию целого сегмента отраслей въездного и внутреннего туризма», – считает заместитель генерального директора по туризму «Мостурфлот» Светлана Гончарова. При этом участники рынка утверждают, что доплачивать туристам за круизы, несмотря на кризис, не придется, а стоимость летних существенно не вырастет. Тем не менее, говорят туроператоры речного круизного туризма, нынешний «топливный кризис» может сказаться уже на ценах и даже на маршрутной сети в навигации 2019 года. По словам операторов, в навигацию 2018 года у клиентов растет спрос на дорогие каюты и теплоходы премиального уровня. По словам коммерческого директора круизной компании «ВодоходЪ» Андрея Смолина, сейчас наблюдается увеличение спроса на отдых повышенной комфортности. «В этом году количество заявок на теплоходы премиум-класса выросло на 10% по сравнению с навигацией 2017 года», – заявляет он. У «Мостурфлота» теплоход премиум-класса «Михаил Булгаков» показывает в этом сезоне рост глубины продаж на 17%, а «Княжна Виктория» класса люкс – на целых 90%. Говоря о новинках навигации, операторы отмечают, что в эту навигацию речных туристов готовы принимать новые стоянки в Кинешме на Волге и в Старой Ладоге на Волхове. Эти два старинных города значительно расширят экскурсионную программу для клиентов «Водохода» и «Мостурфлота» соответственно. «Инфофлот» представил два новых теплохода – «Лунная соната» и «Лебединое озеро». Это суда с оригинальной раскраской, интересной концепцией и разнообразием функций. Также, по словам Светланы Гончаровой из «Мостурфлота», в этом сезоне заметно растет спрос на круизы с заходом в Республику Татарстан со стоянками в Казани, Елабуге, Болгар, на о. Свияжск, где причал был построен в 2017 году. Ядром же продаж, как и в предыдущие годы, остаются круизы Москва - Санкт-Петербург с посещением о. Кижи и о.Валаама. Среди новых тенденций можно назвать и неожиданный рост загрузки на короткие рейсы, который зафиксировали в «Водоходе». Между тем, в беседе с нашим корреспондентом исполнительный директор круизного туроператора «НИКА» Михаил Корнышев отметил: «Спрос на круизы упал еще в апреле этого года, поэтому сказать, что вся причина проседания только в росте цен на топливо – нельзя. Самое страшное для нас – недозагрузка судна, которая, к сожалению, достаточно большая. Отсюда и огромные скидки на круизы. Полагаю, что, если ситуация радикально не поменяется, то это лето будет убыточным». Возможно, уточнил Михаил Корнышев, что после окончания чемпионата вновь начнется рост продаж. В свою очередь, Людмила Пучкова, директор отдела развития и коммерции туроператора «Круизный Дом МК», отметила: «Сейчас круизный сезон в разгаре. Сезон продаётся очень хорошо. Так как основные речные круизные маршруты проданы, то увеличение стоимости топлива если и скажется, то на осенних круизах». /TOURBUS.RU Еще больше новостей круизного рынка в России и мире

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