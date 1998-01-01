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Летняя Греция – туроператоры демонстрируют сдержанный оптимизм

Эксперты комментируют оптимистичные цифры греческих коллег о росте российского турпотока

За первые пять месяцев 2018 года количество российских прибытий в аэропорты Греции увеличилось на 17,3% в годовом выражении. В высокий сезон эта динамика может оказаться еще больше, сообщает АТОР.

Как сообщили в представительстве Греческой национальной туристической организации (ГНТО) в России и СНГ, за январь-май суммарный пассажиропоток из РФ составил почти 146,5 тыс. человек.

В том числе, в аэропорту Афин было в январе-мае зафиксировано 42 тыс. прибытий из России (это почти в два раза больше, чем за тот же период 2017 года), в региональных аэропортах (Салоник, Крита, Родоса, Корфу, Коса и др.) – свыше 104 тыс. прибытий (+2%).

По оценкам туроператоров, в высокий сезон с учетом чартерных программ количество российских прибытий увеличится. Участники рынка в сезоне-2018 ожидают роста продаж туров в Грецию на 5-10%, - считают в АТОР.

По прогнозам ГНТО, в этом году количество российских туристов в Греции достигнет одного млн человек. Напомним, что в 2017 году Грецию посетило около 900 тыс. граждан России, из которых 844 тыс. человек (+7,3% к 2016 году) прибыло в страну авиатранспортом.

Комментируя эти цифры, Елена Налбантова, директор московского офиса компании Beleon Tours, заявила нашему порталу: «У нашей компании продажи идут хорошо, снижение спроса не затронуло премиальный сегмент, спад отмечается на массовых турах. Возможно, это связано с востребованностью Турции и проведением Чемпионата мира по футболу – внимание многих сейчас приковано к игре.

Наша компания еще весной закрыла прошлогодний объем продаж. Сейчас чаще всего наши туристы традиционно запрашивают острова Миконос, Корфу, Родос, Крит и полуостров Пелопоннес».

В свою очередь, в пресс-службе туроператора «Натали Турс» заявили: «Туры в Грецию активно продавались на этапе раннего бронирования. В мае, как и ожидалось, был небольшой спад. Нетипичное затишье наблюдалось в начале июня, но сейчас продажи заметно возросли. В основном в «Натали Турс» бронируют отели 4-5* на срок от 10 до 14 ночей. По сравнению с прошлым годом заметно выросло число туристов, пользующихся регулярными рейсами.

Также начались уже продажи на зимний период - на ноябрь и декабрь активно спрашивают сити-туры в Афины и Салоники. В целом ожидаем дальнейшего роста продаж по Греции».

/TOURBUS.RU