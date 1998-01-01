Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: За год Беларусь посетило почти 200 тыс. российских туристов Туроператоры обсуждают рост интереса к оздоровительному отдыху в соседней стране в этом летнем сезоне

Беларусь в минувшем году посетили 192 тыс. российских туристов, а Россию – 247 тыс. белорусских, сообщает пресс-служба Ростуризма. "Статистического учета выезда россиян в Республику Беларусь Росстат не ведет, но, по информации белорусской стороны, в 2017 году страна приняла около 192 тыс. российских туристов (они составили 68% от общего трансграничного турпотока). При этом белорусскими гражданами было совершено 247 тыс. поездок в Россию", — говорится в сообщении. Туристический обмен между странами обсуждался на недавней встрече главы Ростуризма Олега Сафонова с делегацией Республики Беларусь под руководством министра спорта и туризма Сергея Ковальчука. "Большие перспективы для обеих стран имеет изучение и использование в сфере туризма историко-культурного наследия знаменитого торгового пути "из варяг в греки". Создание и продвижение соответствующего турпродукта не только привлечет дополнительных туристов в Россию и Белоруссию, но и будет способствовать укреплению дружбы и взаимопонимания между народами двух государств", — отметили в пресс-службе Ростуризма. Вместе с тем, по информации АТОР, туроператоры сообщают о значительном росте спроса на отдых в Белоруссии в продолжающемся летнем сезоне. При этом игроки рынка говорят, что местные санатории установили адекватные цены, которые составляют серьезную конкуренцию отечественным объектам. «В этом году санатории пересмотрели свою ценовую политику и цены либо снижены на 5-25%, либо повышены на 5% по сравнению с 2017 годом», - сообщили в компании «Дельфин». В итоге у туроператора есть продажи туров в Беларусь и на конец ноября. Причем самый большой рост по спросу показывает октябрь: на этот месяц количество бронирований выросло в сравнении с тем же периодом 2017 года на 73%. В целом увеличение спроса на поездки в Беларусь в компании оценили в этом году в 20%. В то же время национальный туроператор «АЛЕАН» фиксирует практически двукратный рост общего спроса на летний сезон по отдыху в Белоруссии по сравнению с периодом годичной давности. Выросла глубина продаж, есть даже заявки на новогодние туры. Эту же цифру роста на санаторно-курортный продукт Белоруссии называют и в компании «Мультитур». Такая же динамика спроса отмечается и по экскурсионным турам в Белоруссию: они бронируются с глубиной 3-4 месяца. В пресс-службе туроператора «Библио Глобус» сообщили, что спрос по направлению на летний сезон 2018 года увеличился на 130% в сравнении с прошлогодними показателями. Глубина продаж туров также увеличилась: если весной прошлого года она достигала сентября, то в этом году уже есть бронирования и на октябрьские даты. При этом, согласно статистике игроков рынка, подавляющее большинство россиян едут в Белоруссию на санаторное лечение и в оздоровительные туры. Доля экскурсионных туров относительно невелика – так, у туроператора «Дельфин» они составляют порядка 5% от общих продаж, у туроператора «Библио Глобус» - не более 20%. «Белоруссия как направление активного отдыха малоизвестна на нашем рынке. Запросов на охоту или гастрономические туры в этой стране, к сожалению, не поступает. Беларусь в этом плане привлекает больше иностранных туристов - из таких стран, как Израиль, Иран, Индия», - констатируют эксперты «Дельфина». В свою очередь, Ирина Блаженова, коммерческий директор и совладелец компании «Туры по Европе», заявила нашему корреспонденту: «В нашей компании экскурсионные туры в Белоруссию пользуются стабильным спросом уже на протяжении последней пары лет. Это направление входит в число топовых у наших клиентов. Средняя продолжительность экскурсионной программы 2-3 или 4-5 дней, на больший срок никто не запрашивает. Причины такого роста интереса со стороны туристов в том, что правительство страны делает многое для привлечения туристического потока. Прекрасные дороги, постоянно открываются какие-то туристические и исторические достопримечательности, музеи и многое другое. Туда запрашивают туры как обычные туристы, так школьные группы, корпоранты. Плюс еще и в том, что Белоруссия – круглогодичное направление». /TOURBUS.RU

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