Новости Тульская область: не только пряники и самовары, но и open-air и мини-Китай В столичном Доме национальностей прошла большая презентация туристических новинок Тульской области

Презентация туристических новинок Тульской области прошла на днях в московском Доме национальностей, - сообщает наш корреспондент. В развитии тульского туризма региона есть известное противоречие: с одной стороны, тульские пряники, самовары и гармони, а равно и Ясная Поляна, Поленово и Куликово поле в представлении никогда не нуждались. С другой — реальное и очень интенсивное развитие туристической отрасли началось только в начале 2010-х годов — с восстановления колокольни Успенского собора Тульского кремля, с открытия сплошного пешеходного маршрута по кремлёвским стенам и с введения в туристический оборот всей кремлёвской территории. Был построен новый музейно-выставочный комплекс, для музейных нужд приспособлено здание электростанции начала ХХ века, а пешеходные дорожки повторили старую планировку улиц - предполагается также восстановление части утраченной исторической застройки Кремля. «Более того: завершается превращение ядра исторического центра города — от Музея оружия - с Николо-Зарецкой церковью и некрополем Демидовых - до Кремля, которому в 2020 году исполнится 500 лет, в единую туристическую зону, - рассказывает глава комитета Тульской области по развитию туризма Владимир Аллахвердов. - Её дополнят состоящая из 15 городских усадеб музейно-пешеходная улица Металлистов, целиком сохранившая отреставрированную старую застройку, и превращённая в прогулочную зону набережная судоходной некогда реки Упы». В сегодняшнем развитии тульского туризма выделяется несколько тенденций. Одна — это новые объекты показа и программы хорошо известных государственных музеев. Например, на Куликовом поле в 2016 году открыт новый современный музейный комплекс площадью более 2 тыс. кв. м; вместе с находящимся неподалёку городком Епифанью (с очень популярным у туристов Музеем купеческого быта) «первое ратное поле России» образовали весьма колоритный историко-культурный кластер с быстро растущей инфраструктурой размещения. В Ясной Поляне был недавно открыт Лекарственный огород Марии Волконской (матери Льва Толстого), музей-заповедник предлагает 5- и 10-километровые велосипедные туры по любимым маршрутам прогулок писателя. Кроме того, гостям усадьбы предлагается литературно-гастрономический тур, включающий не только посещение закрытых для обычных туристов помещений (комната Софьи Андреевны и кухня), но и дегустация популярного в семье Толстых анковского пирога. Новой краской в туристической палитре Ясной Поляны стал прошедший уже в третий раз театральный фестиваль «Толстой Weekеnd» (в афише — 20 спектаклей), которые посетило более 6 тыс. человек — их привлекла и сравнительно невысокая цена билетов на спектакли. Не отстают от федеральных и региональные музеи: например, Тульский историко-архитектурный музей — очевидно, для ценителей адреналина и экстремальных ощущений — предлагает ночной маршрут по самому старому в Туле Всехсвятскому кладбищу. Одним из самых интересных экскурсионных объектов Тулы является открытый в апреле нынешнего года творческий индивидуальный кластер «Октава», возникший в одном из отреставрированных старых цехов одноименного завода. Расположенный на четырёх просторных этажах кластер включает в себя школу технических специальностей, открытые мастерские, библиотеку, многофункциональный зал, а также уникальный Музей станка (8 настоящих станков, 10 виртуальных, экспозиция пополняется), об истории которых голосом Вениамина Смехов рассказывает аудиогид. «Уникальность нашего кластера в том, что он соединяет в себе давние традиции производства, новые, креативные индустрии, культуру и современное искусство», - считает директор Музея станка Екатерина Бабакаева. Очень богат и событийный календарь Тульской области. С 20 по 22 июля на семи сценических площадках на улицах Тулы пройдёт Десятый фестиваль театрального искусства, в котором примут участие 56 трупп из 14 стран — вход на спектакли свободный. Устойчивой и давно сформировавшейся репутацией обладает и прошедший в июне в 11-й раз (в четвёртый — на Тульской земле, в Алексинском районе) музыкальный фестиваль «Дикая мята» - самый большой в России фестиваль семейного отдыха формата open-air. В нынешнем году его посетило более 60 тыс. человек. «На нашем фестивале, - особо отметил представитель его организатора Адриан Хмельницкий, - гостей не останавливали даже высокие цены на размещение — например, размещение на два дня и ночь в палатке обходилось в 9600 рублей». «В отличие от них, проходящий всего во второй раз фестиваль «Среднерусская возвышенность» имеет непривычный формат — он проходит в течение всего лета, - рассказала коммерческий директор фестивальной площадки Светлана Путилина. — Нашей «изюминкой» является построенный недавно уникальный комплекс «Золотой город» - на восьми гектарах территории разместился уголок настоящего Китая». В находящейся в ней гостинице может разместиться более ста человек. «Туристический поток в Тульскую область в минувшем году превысил 650 тыс. человек, что на 125 лучше предыдущего года, причём гостиничная статистика показывает прирост 38%. Сегодня она включает 205 объектов с 7,1 тыс. номеров на 16 тыс. человек. Сертифицировано из них — в категориях от 5* до 1* - 11 объектов», - добавил г-н Аллахвердов, представивший в заключение структуру объектов размещения Тульской области. / TOURBUS.RU

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