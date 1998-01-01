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Ростуризм опубликовал обновленный список отелей, завысивших цены на ЧМ-2018/ МИД РФ предупредил о ливнях и наводнениях в столичном регионе Греции/ Консульство РФ в Анталье сообщило о гибели 19-летнего российского туриста

Ростуризм опубликовал обновленный список отелей, завысивших цены на ЧМ-2018

Ростуризм опубликовал обновленный список отелей, завысивших цены на время Чемпионата мира по футболу, при этом нарушения были найдены в шести регионах.

Больше всего нарушений было отмечено в Республике Татарстан (16), Санкт-Петербурге (11), Калининградской (9) и Ростовской (8) областях. В Татарстане также оказались гостиницы, завысившие цены сильнее всего – до 2370%. Следом идет Ростовская область – до 508% и Краснодарский край – до 78,2%.

За весь период в списке побывали 282 отеля, 40 из них не по одному разу.

"Гостиница в Самарской области ("Купеческий дом") попала в список уже трижды, два отеля в Калининградской области ("Hostel Crown" и "Hostel 39 Region") – четырежды. Калининградский отель "U kota" фигурирует в списке уже пятый раз", — отметили в пресс-службе ведомства.

Больше всего нарушений выявлено по гостиницам категории "без звезд". На втором месте трехзвездочные отели. На третьем месте отели категории "две звезды".

МИД РФ предупредил о ливнях и наводнениях в столичном регионе Греции

МИД РФ предупредил о ливнях и наводнениях в столичном регионе Греции.

"В столичном регионе Греции ливни и наводнения, размыты многие дороги", — сообщает ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.

Как сообщает издание Skai, город Мандра, в 26 км от Афин, затопило из-за проливных дождей. Вода попала в дома, остановила движение транспорта. Перекрыты междугородние трассы Афины – Фивы и частично Афины – Коринф. О пострадавших информации нет.

"Жители обвиняют в происходящем региональные власти, которые еще в прошлом году обещали запустить проект по защите территорий от наводнений, однако ничего подобного так и не сделали", — пишет портал.

По данным издания, пожарные службы вызволяли людей из затопленных автомобилей, а также 45 раз откачивали воду с улиц. Жители пытались открыть городские люки для стока воды, чтобы хоть как-то улучшить обстановку.

Местные СМИ сравнивают это наводнение по силе с тем, которое произошло в Мандре в ноябре 2017 года, тогда погибли 24 человека.

Консульство РФ в Анталье сообщило о гибели 19-летнего российского туриста

Генконсульство РФ в Анталье подтвердило факт гибели российского туриста на курорте, сообщил "Интерфаксу" консул Иван Степанов.

"Генконсульство подтверждает факт гибели российского туриста в Анталье. Данные об инциденте носят конфиденциальный характер и могут быть предоставлены правоохранительными органами только родным и близким погибшего россиянина. В рамках своих полномочий и компетенции Генконсульство во взаимодействии с местными властями выполняет необходимый комплекс мероприятий по данному происшествию", — сказал он.

Ранее СМИ сообщили о гибели в Турции 19-летнего жителя Ханты-Мансийска.

По словам родственников, в ночь на 24 июня молодой человек ушел на дискотеку, а утром им сообщили, что тело Антона найдено на улице.

/TOURBUS.RU