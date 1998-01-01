Новости На пляжах Гоа запретят алкоголь и ночные купания Наши эксперты комментируют ужесточение мер безопасности на популярных индийских курортах

Власти индийского штата Гоа планируют штрафовать туристов за купание после захода солнца и распитие алкоголя на пляжах для снижения числа криминальных происшествий, сообщают местные СМИ. Обсуждаются также другие ограничения для туристов. Решение ввести эти меры было принято после встречи представителей департамента с министром туризма Гоа, на которой обсуждались проблемы, связанные с ростом числа криминальных происшествий с участием иностранцев. "Департамент туризма обсуждает введение ночного патрулирования пляжей, чтобы предотвратить неприятные инциденты, которые влияют на имидж Гоа как туристического направления", — заявил министр туризма г-н Манохар Аджаонкар. По его словам, на пляжах будут размещены информационные стенды с правилами поведения на воде. За нарушение этих правил туристов будут штрафовать. Кроме того, департамент туризма наймет частное агентство спасателей, которое будет следить за порядком на пляжах, в том числе в ночные часы. Также департамент планирует ввести штрафы для туристов, употребляющих алкоголь и использующих моторные транспортные средства на пляжах. Власти Гоа уже ввели запрет на распитие алкогольных напитков в общественных местах в октябре 2017 года. Напомним, что Гоа – самый популярный у российских туристов регион Индии, туда едут почти 85% всех россиян, посещающих страну. Штат ежегодно посещают в среднем 3 млн иностранных туристов. Прошедшей зимой интерес к направлению, по оценкам российских туроператоров, вырос в полтора раза. В беседе с нами Яна Качегура, специалист по связям с общественностью компании ANEX Tour, отметила: «Усиление мер безопасности на пляжах, такие как запрет на купание ночью и распитие алкогольных напитков, достаточно распространено и в других странах. Основное размещение на Гоа выбирают с питанием ВВ, то есть алкоголь, как правило, приобретается за счет туристов. Временами это является сдерживающим фактором. Целевую аудиторию направления можно разделить на гостей, ищущих умиротворения, и тех, кто приехал за активным времяпровождением на дискотеках курортов. Эти дискотеки, как правило, находятся не на пляже, поэтому нововведение этих зон не коснется. Так что влияние новых запретов на темпы роста спроса на Гоа маловероятно». Со своей стороны, Татьяна Коршунова, ведущий менеджер по связям с общественностью «TUI Россия», отметила в беседе с нами: «Индия – очень дружелюбная и безопасная для туристов страна. Путешественники, прибывающие в Гоа, чувствуют себя самыми желанными и дорогими гостями. Как и в любой другой точке мира, к сожалению, здесь не обходится без каких-либо неприятных ситуаций, по большей части - это мелкое воровство. Со стороны властей штата предпринимаются самые серьезные меры по обеспечению спокойствия и безопасности прибывающих туристов, в том числе это строгий тотальный досмотр в аэропорту, рамки металлоискателей при входах в отели уровня 4-5*, многочисленные полицейские патрули. Причина же запретов на ночные купания очень проста – это безопасность туристов. Проблема в том, что именно ночью вдоль побережья происходит отлив и подводные течения меняют свое направление, в результате любителей искупаться в темное время суток, зачастую еще и нетрезвых, относит далеко от берега и затягивает в открытое море. Поэтому введение штрафов за нарушение запрета на ночное купание – мера вынужденная, дисциплинирующая особо «активных» туристов. Надо отметить, что световой день на Гоа во время пляжного сезона достаточно длинный для того, чтобы вволю накупаться и в полной мере насладиться прекрасным теплым морем. Что касается запрета на распитие алкогольных напитков на пляже, это стандартная мера не только в Индии, но и во многих других странах мира. Пьяная шумная компания будет мешать наслаждаться отдыхом всем остальным туристам, но если та же компания будет спокойно пить вино, не привлекая внимание окружающих и не выставляя напоказ батарею бутылок, их никто не тронет». /TOURBUS.RU

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