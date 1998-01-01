Новости Выяснилось, как и на что тратятся гости ЧМ-2018 Компания Visa предоставила нам подробный анализ расходов иностранных гостей Чемпионата мира по футболу

Компания Visa, официальный партнер FIFA в категории «платежные услуги», проанализировала данные расходов иностранных гостей Чемпионата мира по футболу России в первые дни мирового футбольного первенства и выяснила, что примерно каждая пятая покупка (17%)по картам Visaв 11 городах проведения матчей была сделана с помощью бесконтактных способов оплаты. Больше всего потратили болельщики из США, на втором месте – Китай, на третьем – Мексика, а меньше всего потратили туристы из Королевства Тонга. Средний чек иностранных держателей карт Visa составил 3575 руб. При этом cамый большой объем трат по картам Visa, выпущенным иностранными банками, отмечен в Москве – 1,7млрд рублей, на втором мест – Санкт-Петербург, где расходы составили 506 млн рублей. Следом идут Сочи (104 млн рублей), Казань (71 млн рублей) и Екатеринбург (48 млн рублей), соответственно. Наибольший объем трат иностранных туристов в городах проведения чемпионата приходится на такие категории как «гостиничные услуги»,«модная одежда», «рестораны и кафе», включая рестораны быстрого обслуживания. Самый большой размер среднего чека по картам Visa, выпущенным иностранными банками, был отмечен в категории «товары категории люкс»- 23 тысячи рублей, за ней следует категория «гостиничные услуги» - 15 тысяч рублей, и, наконец, средний чек по категории «модная одежда» составил 8 тысяч рублей. Лидером по объемам транзакций среди стадионов стала арена «Лужники», где зрители потратили 139 млн руб., из которых 71 млн пришелся на иностранных граждан. Самым «дорогим» матчем с точки зрения объемов платежей по картам Visa стал матч между сборными России и Саудовской Аравии 14 июня. Эту игру посетили туристы из 123 стран мира. На втором месте с отрывом всего в 5% матч между сборными Германии и Мексики, который состоялся на стадионе «Лужники» 17 июня и который посетили туристы из 116 стран мира. Размер среднего чека на стадионах составил 1682 рубля. Наибольшее количество транзакций на стадионах совершили держатели карт Visa, выпущенных банками США, Мексики и Китая. Доля бесконтактных платежей на всех стадионах составила 54%, причем держатели российских карт Visa чаще иностранцев предпочитали такой способ оплаты – 66% и 34% соответственно. Чаще всего на стадионах болельщики приобретали еду и напитки, на втором месте по количеству транзакций сувенирная продукция. При этом россияне совершили почти в два раза больше транзакций для оплаты еды и напитков по сравнению с иностранными держателями карт Visa, в то время как в магазинах со спортивной атрибутикой количество транзакций по российским и зарубежным картам практически равное. /TOURBUS.RU

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