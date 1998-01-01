«Дорогие» россияне возвращаются в Финляндию

Эксперты комментируют увеличение интереса наших туристов к шопингу и морским круизам в соседней стране

В 2017 году на покупки только в финском городе Лаппеенранта гости из России потратили 253 млн евро, примерно пятая часть из которых пришлась на сферу услуг, - сообщает наш петербургский корреспондент.

«Значительно росту затрат туристов из России можно только удивляться и радоваться, - говорит директор по развитию Лаппеенранты Маркку Хейнонен. – По сравнению с 2016-м, объем затрат россиян на услуги в городах Иматра и Лаппеенранта вырос вдвое, а оживление в сферах торговли и туризма привело к улучшению показателей трудовой занятости в регионе».



По данным финской статистики, в 2017-м Финляндию посетили 8,3 млн иностранных туристов (на 13% больше, чем в 2016 году).

Причем пятая часть поездок (1,7 млн) пришлась на долю Южной Карелии, 95% гостей которой являются россиянами. В 2017-м все иностранцы израсходовали в Финляндии более 3 млрд евро (на 850 млн больше, чем в 2016-м), а если учесть, что еще 1,4 млрд евро гости страны принесли финским перевозчикам, общий доход от иностранных туристов составил 4,4 млрд евро.

Что касается россиян, большая их часть отправляется в Южную Карелию. Их интерес, по данным финнов, распределяется следующим образом: 79% приезжают за покупками, 13% - в отпуск, еще 3% - по делам и на встречи со знакомыми, а остальные – с иными целями. Только на покупку предметов повседневного обихода гости из РФ потратили в 2017-м почти 172 млн евро, а в целом в Южной Карелии россияне израсходовали около 300 млн. Как считает директор Центра исследований и анализа TAK Oy Паси Нуркка, «в 2017 году доля туристов из России увеличилась после усиления покупательской способности россиян вследствие подъема курса рубля». А в 2018-м тенденция сохраняется.



Подтверждают это и практики. В частности, в январе-мае 2018 года количество круизных пассажиров из России на паромах Viking Line выросло на 7,6%, а путешествующих в один конец - на 4,3%. Есть и другие положительные изменения. «Если пять лет назад большинство круизных пассажиров с российским паспортом стремились экономить, выбирая бюджетную каюту, завтраки и спецпредложения в Duty Free, сейчас ситуация стала иной, - говорит Елена Коверо, региональный директор Viking Line в России и странах СНГ. - В летнее время у нас почти не бывает отправлений без русских пассажиров в каютах класса люкс или сьют».

За пять месяцев этого года спрос россиян на каюты класса стандарт вырос на 7%, на эконом-класс – на 4%, а вот популярность кают класса сьют увеличилась сразу на 25%. По данным Viking Line, на 24,2% увеличился в круизах по Балтике и объем заказываемой российскими гражданами еды. Причем завтраки и ужины в ресторанах высокой кухни стали популярнее на 34% и 32%, соответственно.

По оценке Елены Коверо, в немалой степени росту спроса способствует и наличие трансферов, «привязанных» к отправлению паромов: в этом году популярность услуги выросла на 162%. Viking Line с июля 2016 года сотрудничает с петербургским автобусным оператором «Совавто», выполняющим ежедневные рейсы из Северной столицы в Хельсинки к терминалу паромной компании. «В рамках этого соглашения «Совавто» установил специальную цену, а Viking Line включил возможность бронирования в свою систему: теперь доступны бронирования ко всем рейсам из Хельсинки, в то время как в прошлом году можно было выбрать лишь круиз в Стокгольм», – замечает эксперт.

Есть и другие признаки роста: на 79% вырос спрос на поездки с размещением в отелях.

В результате в Viking Line отмечают, что объем бронирований из России вернулся на уровень 2013 года, когда спрос был максимальным.

/TOURBUS.RU