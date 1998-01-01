Компания "Интурист" стала официальным партнёром MICE-дня

В этом году старейшая туристическая компания России «Интурист» – официальный партнер Первого Всероссийского MICE-дня.

Туроператор «Интурист» готовится принимать поздравления с 90-летием с момента своего создания. В 2018 году компания является официальным партнером Первого Всероссийского MICE-дня. «Интурист» ведет свою историю с 1929 года и по праву считается одним из крупнейших и надежнейших туристических брендов. Во времена СССР «Интурист» был основным туристическим оператором, который занимался обслуживанием на территории Советского Союза и является обладателем впечатляющего количества профессиональных наград и международных премий.

В течение последних лет компания является лидером не только в туристическом бизнесе на въездном и выездном направлениях, но и в деловом туризме и корпоративных мероприятиях, где успешно внедряет современные технологии и инновации. В рамках корпоративного обслуживания «Интурист» занимается:

- организацией и управлением командировками (бизнес-поездками) сотрудников компаний;

- проведением корпоративных, развлекательных, - образовательных мероприятий любого уровня;

- корпоративными встречами, мотивационными турами, конференциями, форумами, выставками (MICE);

- подготовкой уникальных туристических продуктов (мероприятий), в т.ч. работой с государственными проектами, обслуживанием индивидуальных запросов VIP-клиентов.

«Интурист» постоянно работает над поддержанием высокого уровня обслуживания своих клиентов и улучшением качества предоставляемых услуг, стремясь сделать работу с партнерами более оперативной и удобной. «Интурист» несет особую ответственность перед клиентами, сотрудниками, партнерами.

На Первом Всероссийском MICE-дне «Интурист» представит ряд сессий, посвященных современным трендам развития туризма и организации мероприятий в регионах. Завершится MICE-день 9-й церемонией вручения ежегодной профессиональной премии в области делового туризма и MICE, где «Интурист» также будет представлять профессионалов рынка делового туризма, являясь экспертом отрасли.

«Интурист» приглашает всех участников рынка делового туризма, представителей государственных структур и общественных организаций, отельного бизнеса, всех, кто заинтересован в развитии туристического и делового туризма в России, принять участие во Всероссийском MICE-дне.

Регистрация и условия участия размещены на официальных сайтах мероприятия.

Дополнительная информация на сайтах:

www.intourist.ru

www.intourist.com