Новости Знаменитый польский путешественник отправился через всю Россию на электромобиле Марек Каминский встретился с российскими журналистами в ходе своего «экологического» путешествия из Варшавы в Токио

«Путешествия - смысл моей жизни. Но главное не в том, чтобы добраться до пункта назначения. Я верю в то, что дорога к цели может быть важнее ее самой», - так заявил неожиданно заехавший в этом месяце в Петербург знаменитый польский путешественник Марек Каминский, в конце мая отправившийся в двухмесячную экспедицию от Польши до Японии, сообщает наш корреспондент в Северной столице. Ему есть чем гордиться. К примеру, он является единственным жителем планеты, который в один год покорил и Северный, и Южный полюса. Теперь Марек Каминский утверждает, что идея нынешней экспедиции под названием No Trace («Без следа») как раз и родилась во время путешествий к земным полюсам. «Я привык путешествовать, не оставляя после себя никакого мусора, - говорит он. - Поэтому поездка на наиболее экологически чистом электромобиле вполне вписывается в мою идеологию. Он не оставляет за собой ничего, кроме безвредных следов от протекторов шин, а я получаю ощущения первопроходца, так как не иду ни по чьим следам». В конце мая его пробег стартовал из польского Закопане и проходит через Варшаву, Калининград, Вильнюс, Минск, Москву, Красноярск, Иркутск, Улан-Батор, Эренхот, Пекин, Тяньцзинь, Пусан, Фукуоку и Хиросиму, финишируя в августе этого года в Токио. Путешественник намерен проехать исключительно на электрической тяге около 13 тыс. км. При этом одной зарядки используемого Мареком Каминским автомобиля хватает на то, чтобы проехать примерно 300 км. «Если по дороге мне не встретится специальная зарядная станция, могу заряжать машину и от обычной розетки, – пояснил он. – Правда, для этого потребуется прервать движение как минимум на 10 часов». И хотя он наверняка знает, что за Уралом в России, а также в Монголии и Китае настоящие зарядные станции для его электромобиля встретятся вряд ли, он с уверенностью говорит о необходимости такой отчасти авантюрной поездки. «Ее цель состоит и в том, чтобы побудить людей заботиться о лучшем будущем, - поясняет он. - Чтобы выбрать экологичный путь, понадобится вкладывать деньги в соответствующие решения и технологии. А для этого нужна известная доля смелости». Отправившийся в одиночку в дальнюю дорогу путешественник запасся и множеством предметов, которые помогут ему не оставлять следов. В их числе, к примеру, биоразлагающиеся упаковочные пакеты. Однако, как и во всех предыдущих экспедициях, весь мусор, который будет образовываться в ходе путешествия, Марек Каминский привезет с собой. Чтобы затем утилизировать его без остатка... /TOURBUS.RU



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