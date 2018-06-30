У «Премиум Тревэл Групп» все же нашлись пострадавшие от банкротства компании туристы

Как сообщил сегодня АТОР, выплата компенсаций потребуется примерно 20 туристам компании «Премиум Тревэл Групп», которая прекратила деятельность с 25 июня.

Напомним, что вчера Ростуризм на своем сайте проинформировал о прекращении туроператорской деятельности «Премиум Тревэл Групп». Информация об этом размещена и на сайте самой компании: «В связи с невозможностью туроператора исполнить свои обязательства по всем договорам о реализации туристского продукта и на основании ст. 17.4 ФЗ № 132 «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», уведомляем вас о прекращении туроператорской деятельности с 25 июня 2018 года».

Из единого федерального реестра компанию исключили также вчера.

«Насколько нам известно, у этой компании был небольшой поток туристов. Причиной прекращения деятельности туроператора стала, скорее всего, низкая маржинальность бизнеса», - отметил, комментируя банкротство компании, гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Туроператор «Премиум Тревэл Групп» предлагал туры по России и СНГ, в Чехию, ОАЭ, Индонезию, Великобританию и многие другие страны. На сайте туроператора сообщается, что компания входит в крупный британский холдинг Premium Travel Group UK Limited. Компания зарегистрирована в Ставрополе, но осуществляла деятельность в основном в Москве.

Вместе с тем ассоциация «Турпомощь» на своем сайте вчера сообщала, что, «по информации, полученной от представителей компании, в настоящий момент клиентов данного туроператора за пределами Российской Федерации нет».

Гражданская ответственность ООО «Премиум Тревэл Групп» за неисполнение обязательств по договору о реализации турпродукта была застрахована на сумму 10 млн рублей в САО «Якорь» со сроком действия по 30.06.2018 г.

В СК «Якорь» подтвердили наличие договора с туроператором «Премиум Тревэл Групп». Страховщик ждет от компании реестра туристов и готов принимать заявления на выплату компенсаций.

Как сообщил между тем АТОРу директор по развитию «Премиум Тревэл Групп» Артур Оганесов, страхового покрытия хватит на выплату компенсаций всем туристам. Прекращение деятельности затронет порядка 20 туристов. Все они находятся на территории России.

«Услуги туристов, находящихся за рубежом, полностью оплачены - на таких туристах прекращение туроператорской деятельности нашей компанией никак не отразится», - говорит Артур Оганесов.

Он отметил, что руководство компании остается на связи - работают все телефоны и электронная почта. «Мы намерены помогать турагентам и туристам со сбором пакета документов для подачи страховщику. Мы хотели бы, чтобы уход нашей компании стал примером безболезненного, "мягкого" прекращения туроператорской деятельности. Сделаем все возможное, чтобы было именно так», - сообщил представитель «Премиум Тревэл Групп».

/TOURBUS.RU