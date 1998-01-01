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27 июня
Испанские визы начинают выдавать за четыре дня

Туроператоры обсуждают сокращение с завтрашнего дня сроков выдачи испанских виз


Как сообщили нам в консульстве Испании в Москве,  с 28 июня оно сократит сроки выдачи туристических виз до четырех рабочих дней.

«Хорошие новости для российских граждан, которые едут в Испанию: начиная с 28 июня Генеральное консульство Испании в Москве сокращает время процедуры оформления виз до 4 рабочих дней (вместо 5 рабочих дней в настоящее время)», —  говорится в сообщении диппредставительства.

 

Отметим, что Испанию в январе-апреле 2018 года посетили 243,9 тыс. российских туристов, что на 8,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

 

Как заявил, выступая в начале этого месяца на официальной церемонии открытия нового визового  центра  посол Королевства Испания в России г-н  Игнасио Ибаньес Рубио, «в нашей стране особенно рады российским туристам. Первая причина этого в том, что россияне на отдыхе в Испании не создают никаких проблем, они очень хорошо интегрируются в среду.

Вторая – это то, что туристы из России в среднем тратят больше гостей из других стран. Продолжительность их пребывания также выше.

И наконец, российские туристы относятся к категории возвратных, то есть приезжают к нам неоднократно».

 

Комментируя эту новость, Татьяна Коршунова, ведущий менеджер по связям с общественностью «TUI Россия», отметила: «Любое смягчение визового режима можно только приветствовать. Испания входит в топ  наших летних направлений. Туристов в страну привлекают прекрасные пляжи, развитая инфраструктура испанских курортов, огромный выбор экскурсий, гастрономия и превосходный шопинг. 

 

Туры в Испанию сейчас приобретаются очень активно, уже на стадии раннего бронирования продажи Испании превышали уровень прошлого года практически в два раза. И хотя сейчас в период проведения ЧМ-2018  по футболу активность несколько снизилась,  это явление временное, которое объясняется вниманием россиян к спортивному мероприятию такого масштаба и успехами российской сборной в первых двух играх мундиаля. 

 

Можно сказать, что Испания, несмотря на конкуренцию с безвизовыми странами,  не теряет свои позиции как одно из любимых летних туристических направлений наших соотечественников, а сокращение сроков оформления виз только укрепит позиции направления на российском туристическом рынке.

Так что ожидания от испанского летнего сезона у нас самые оптимистичные».

 

В свою очередь, в пресс-службе ANEX Tour нам заявили, что «это положительные изменения, которые, безусловно, облегчают процесс реализации туров в Испанию, особенно для региональных вылетов.

Дело в том, что, если начиная с завтрашнего дня срок оформления визы в Испанию по Москве составит 4 дня (завтра утром все сроки на нашем сайте будут обновлены), то в регионах срок оформления визы  также сократится и составит теперь 9, а не 10 дней, как раньше».

/TOURBUS.RU

 


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