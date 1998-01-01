Корея представит все грани туризма на выставке «Иннопром-2018»

Вчера в Москве прошла пресс-конференция, посвященная участию Национальной организации туризма Кореи в крупнейшей международной инновационной выставке, которая пройдет в середине июля в Екатеринбурге

Вчера в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция «Республика Корея – страна-партнер «Иннопром-2018», организованная Торговым отделом посольства Республики Корея (КОТРА) и Национальной организацией туризма Кореи (НОТК). На пресс-конференции выступили представители бизнес-сообщества, туризма и деятели культуры. Международная промышленная выставка «Иннопром-2018: Цифровое производство» пройдет с 9 по 12 июля в Екатеринбурге.

Напомним, что 22 июня этого года п Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что Южная Корея является для России наиболее приоритетным партнёром в Азии.. Он также подчеркнул, что по объему товарооборота «Корея вышла на второе место среди основных торговых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Директор московского офиса Национальной Организации туризма Кореи (НОТК) г-н Канг Намгю отметил положительные сдвиги в туристической активности россиян. С начала года турпоток в Южную Корею составил более 151 тыс. человек, что на 14% больше, чем в 2017 году. «В среднем каждый месяц мы наблюдаем увеличение на 15% по сравнению с аналогичными показателями предыдущего года. В мае мы достигли рекордного показателя в 26 тыс. туристов», - сказал г-н Канг Намгю.

Что касается посещения России гражданами Южной Кореи, то в 2017 году Российскую Федерацию посетило более 260 тыс. южнокорейских граждан, что на 62 процента больше, чем в 2016 году. Столь заметный рост турпотока директор московского офиса НОТК связывает, в первую очередь, с безвизовым режимом между нашими странами, введенным в 2014 году, который позволил туристам из России находиться до 60 дней на территории Кореи и наоборот.

Кроме того, г-н Канг Намгю подчеркнул, что «Корея - одна из самых безопасных стран мира, а также культурный центр Азии», и это в свою очередь делает ее более привлекательной для туристов.

Во время участия в «Иннопроме» НОТК планирует представить наиболее интересные направления туризма, особое место среди которых занимает остров Чеджу. «Он совершенно отличается он европейских курортов, полон природных красот и развлекательных парков», - рассказывает директор московского офиса НОТК.

Также г-н Канг Намгю отметил растущую популярность медицинского туризма в Корее. «В нашей стране есть масса многопрофильных медицинских центров с самым современным оборудованием, где можно осуществлять диагностику и лечение любых проблем со здоровьем» - заверил спикер.

Директор московского представительства НОТК особо упомянул, что Корея предоставляет прекрасные возможности для делового туризма, а Сеул прочно занимает место в десятке лучших городов мира для проведения конференций и конгрессов. Благодаря активной работе НОТК с туроператорами, поездки в Корею становятся доступнее и удобнее. «Я твердо верю, что турпоток между Россией и Кореей будет расти и дальше», - подчеркнул г-н Канг Намгю.

/TOURBUS.RU