Российский турпоток на остров Афродиты потерял 8%

В минувшем месяце Кипр посетили 450 955 туристов, что на 7,6% больше, чем в том же месяце годом ранее, - сообщил вчера портал портал Cyprus Businessmail со ссылкой на Статистическую службу страны.

Так, число туристов из Великобритании – крупнейшего туристического рынка Кипра – выросло на 3,8%, до 160,9 тыс. человек.

При этом второй по величине рынок – российский – показал сокращение на 7,9%, до 99,5 тыс. человек. Число приезжих из Германии и Греции увеличилось на 2,9% и 13%, до 21,6 и 16,6 тыс. человек соответственно.

Снижение турпотока наблюдается на таких направления, как Швеция (минус 0,2%, 20,3 тыс. человек) и Израиль (минус 3,7%, 19,9 тыс. человек).

Самый большой рост турпотока зафиксирован на польском направлении: в мае Кипр посетили 12,5 тыс. гостей из Польши, что на 91% больше, чем в тот же период прошлого года. За Польшей следуют Бельгия (плюс 56%, 3,2 тыс человека) и Украина (плюс 55%, 7,2 тыс. человек).

Комментируя эти цифры пресс-служба туроператора «Библио Глобус» сообщила нам: «Спрос на кипрском направлении в нашей компании сохраняется на уровне прошлого года, а глубина продаж достигает сейчас октября.

Кипр является круглогодичным направлением у клиентов «Библио-Глобус», и тому есть понятное объяснение: прекрасный климат (зимой температура воздуха не опускается ниже +15-20С, а количество солнечных дней в году составляет более 300), качественное питание, увлекательные экскурсии, развитая инфраструктура для семейного отдыха».

Со своей стороны, в пресс-службе туроператора «Натали Турс» отметили: «Кипр был и остается одним из любимых летних направлений наших туристов, наряду с Грецией, Испанией и Турцией.

Падение спроса на Кипр в мае обусловлено, скорее всего, совокупностью нескольких факторов. Кипр никогда не был бюджетным направлением, и рост курса евро к рублю сказался не в пользу направления.

Так как Кипр - направление с большим количеством возвратных туристов, в этом году на остров скорее поедут именно верные своим курортным привычкам гости, а не туристы, которые откроют это направление для себя впервые.

Рост цен на номера, который происходит ежегодно так же отразился на спросе, хотя в данный момент многие отели, наблюдая спад спроса на российском рынке, дают хорошие спецпредложения и на июль и на август. Немаловажную роль в спаде продаж так же сыграла "долларовая" Турция, которая сегодня бесспорный лидер предпочтений россиян.

Какие будут продажи по Кипру в июле и августе сказать сложно. Но вряд ли они превысят прошлогодние показатели».

/TOURBUS.RU