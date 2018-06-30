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За туризм в Министерстве культуры будет отвечать Ольга Ярилова/ Ростуризм и «Турпомощь» сообщили о прекращении туроператорской деятельности «Премиум Тревэл Групп»/ Роспотребнадзор предупредил о вспышке желтой лихорадки в Нигерии

За туризм в Министерстве культуры будет отвечать Ольга Ярилова

Министр культуры Владимир Мединский внес в правительство предложения по перестановкам в ведомстве, - сообщает газета «Коммерсант».

По информации издания, Алла Манилова станет статс-секретарем министерства. В ее сферу ответственности будет входить вся законопроектная работа и связи с федеральными органами власти. Также Алла Манилова будет курировать музеи, нормативно-правовой департамент, кадровую и наградную работу. До окончательного формирования руководства Минкультуры Алле Маниловой переданы вопросы образования и театрально-цирковой деятельности.

Туризмом и региональным развитием в должности заместителя министра предложено заняться Ольге Яриловой. Сейчас она возглавляет соответствующий департамент.

Ранее, с 2012 года Алла Манилова курировала в Министерстве культуры туризм и региональное развитие. В середине июня стало известно, что сфера полномочий Аллы Маниловой расширилась. Помимо туризма, она стала курировать деятельность Департамента музеев Минкультуры.

Ростуризм и «Турпомощь» сообщили о прекращении туроператорской деятельности «Премиум Тревэл Групп»

Сегодня Ростуризм на своем сайте проинформировал о прекращении туроператорской деятельности «Премиум Тревэл Групп». Информация об этом размещена и на сайте самой компании: «В связи с невозможностью туроператора исполнить свои обязательства по всем договорам о реализации туристского продукта и на основании ст. 17.4 ФЗ № 132 «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», уведомляем вас о прекращении туроператорской деятельности с 25 июня 2018 года». Из Единого федерального реестра компанию исключили сегодняшним приказом.

Компания, согласно данным Ростуризма, зарегистрирована по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 125, однако деятельность вела в столице.

Гражданская ответственность ООО «Премиум Тревэл Групп» за неисполнение обязательств по договору о реализации турпродукта застрахована на сумму 10 млн рублей в САО «Якорь» со сроком действия по 30.06.2018 г.

Вместе с тем «Турпомощь» на своем сайте сегодня сообщает, что, «по информации, полученной от представителей компании, в настоящий момент клиентов данного туроператора за пределами Российской Федерации нет».

Роспотребнадзор предупредил о вспышке желтой лихорадки в Нигерии

Роспотребнадзор обратил внимание россиян на вспышку желтой лихорадки в Нигерии и просит учитывать данную информацию при планировании поездок. Сообщение об этом появилось сегодня днем на официальном сайте регулятора.

По информации Центра по контролю за заболеваниями Нигерии (NCDC), с начала вспышки желтой лихорадки (12 сентября 2017 года) по 3 июня 2018 года во всех штатах страны зарегистрировано 1 903 случая обращений с признаками этой болезни. В 6,3 % из них диагноз подтвердился. Всего зафиксировано 47 смертельных случаев.

В стране началась кампания по вакцинации населения.

Роспотребнадзор советует не позднее чем за 10 дней до выезда в страны Южно-Американского и Африканского континентов сделать профилактические прививки, являющиеся единственной мерой предупреждения этого опасного заболевания.

/TOURBUS.RU



