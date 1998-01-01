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26 июня
Главная новость этого лета: торжественное открытие Club Med Cefalu
Мероприятие посетили партнеры, инвесторы, представители медиа и члены правительства Сицилии

Club Med Cefalù, новый флагман Club Med в Италии и первый курорт Exclusive Collection на Средиземном море, впервые открыл свои двери для гостей этим летом.

Лагуна Пазитэа, инвестор и французский фонд недвижимости, который является собственником некоторых курортов Club Med во Французских Альпах, инвестировал почти 90 миллионов евро в реновацию сицилийского курортного городка.

 

Club Med Cefalù создаст около 400 рабочих мест на курорте и примерно столько же — за его пределами. Открытие благотворно скажется на экономике Чефалу и Сицилии в целом. Ожидаемый экономический прирост оценивается в 2-2,5 миллиона евро в год. Привлекательность Чефалу и Сицилии в целом для международных туристов также возрастет благодаря сайту компании, который доступен в 33 версиях на 14 языках.

Club Med Cefalù представляет совершенно новый подход к премиальному отдыху. Прежде всего, у курорта исключительное расположение: гостям открывается захватывающий вид на залив и исторический город Чефалу, расположенный всего в нескольких минутах ходьбы от курорта.

 

Курорт открыт для посещения 10 месяцев в году — с марта по начало января. Удобная локация — всего полтора часа от аэропорта Палермо — делает его привлекательным направлением для международных туристов. Место идеально подходит для активных пар, компаний друзей и семей с детьми старше 8 лет.

 

Гостям предложат широкий выбор наземных и водных видов спорта: можно выйти в море под парусом, понырять с трубкой, заняться кайт-серфингом, стрельбой из лука, хайкингом, теннисом. Также гостям доступны занятия на электрической доске для серфинга — новинка Club Med — или тренировки на падлборде.

На курорте Cefalù будет открыта первая в Европе академия SUP-серфинга, что позволит гостям обучиться суперсовременным видам спорта у профессиональных инструкторов прямо на отдыхе. 

Расслабиться после активного дня гости могут в спа-центре французского бренда Carita или в первом на Сицилии натуральном бассейне с естественной очисткой воды, расположенном в Zen-зоне курорта.

Изучить кулинарные особенности острова и итальянское art de vivre можно в одном из трех ресторанов курорта. Меню в Palazzo Gourmet Lounge создано шеф-поваром, обладателем 4 звезд Michelin Андреа Бертоном. Это один из выдающихся шефов Милана и знаковая фигура в гастрономии для многих поваров Италии. Он вырос в области Фриули и учился кулинарному мастерству у шеф-повара Алена Дюкасса. В работе Андреа Бертон умело сочетает свежие кулинарные тренды с традициями итальянской кухни. Неизменно прекрасный результат гарантируют качественные сицилийские продукты.

Дизайн городка разработала дизайнер Софи Жакман. Он сочетает в себе элементы барокко, горные породы и инновационную современную архитектуру. На территории также сохранились исторические здания: часовня, Генуэзские башни и палаццо.

 

Категория курортов Exclusive Collection включает в себя эксклюзивные продукты компании: курорты 5 трезубцев и VIP-пространства на курортах 4T, а также виллы и шале.

Премиальность предложения определяют:

- уникальное расположение;

- архитектура, вдохновленная местной культурой;

- высококачественные персонализированные услуги, такие как завтрак в номер, вечерний бокал шампанского и круглосуточные услуги консьержа;

- концепция premium all-inclusive от Club Med.

 

Также компания объявила об открытии новых курортов в рамках Exclusive Collection:

- во Французских Альпах: Le Belvédère, VIP-пространство на горнолыжном курорте Les Arcs Panorama, которое откроется в декабре 2018 года, и шале в Grand Massif Samoëns-Morillon — открытие запланировано к 2020 году;

- в Северной и Южной Америке: Miches Playa Esmeralda — первый курорт Club Med Exclusive Collection в Северной Америке и второй в Доминиканской Республике. Открытие запланировано на 2019 год;

- в Африке: курорт на острове Сент-Анн на Сейшельских островах, в самом сердце национального парка Сент-Анн;

- в Азии: запланировано открытие VIP-пространства 5 трезубцев на курорте Ломбок (Индонезия)

 

В ходе торжественного открытия президент Club Med Анри Жискар д'Эстен заявил представителям СМИ: «Стоя рядом с представителями правительства Сицилии и нашими партнерами в Италии и во всем мире, я счастлив объявить, что сегодня официальный день возрождения легендарного курорта компании и день рождения первого курорта из Exclusive Collection в Европе.

Колоссальные инвестиции в размере около 90 миллионов евро позволили создать 400 рабочих мест на курорте! Это станет ощутимым вкладом в экономику региона. Наше сотрудничество в очередной раз подчеркивает привязанность Club Med к Италии и наличие крепких связей, которые есть между нами. Более того, Club Med Cefalù сделает регион еще более привлекательным для туристов.

Благодаря поддержке нашего акционера Fosun в создании Club Med Exclusive Collection компания удерживает статус мирового лидера в организации отдыха категории premium all-inclusive».

/TOURBUS.RU


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