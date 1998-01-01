Новости Polar Tour тащит за собой на дно турагентства Эксперты комментируют сложившуюся ситуацию и возможные пути решения проблемы

Ища поддержку на правительственном уровне, пострадавшие от действий Polar Tour турагентства направили письмо с криком о помощи вице-премьеру и куратору туристической отрасли Ольге Голодец. В письме турагенты просят г-жу Голодец вмешаться в решение вопроса с банкротством Polar Tour, поскольку регулятор, кроме констатации факта о мошеннических действиях со стороны последних, никаких действий не принимает. Ростуризм заявил, что решение данного вопроса вне его компетенции, поэтому никаких реальных рычагов воздействия в его распоряжении нет. Сложившаяся тяжелая ситуация вызвала напряженные отношения внутри индустрии. Так, некоторые представители отрасли выступают с критикой в адрес коллег, которые, по их мнению, скрывают свои деловые отношения с юридическими лицами компании-банкрота и наличием оплаченных заявок. В письме к куратору отрасли турагенты ссылаются на то, что ситуация осложняется еще и за счет того, что на кону отдых тысяч россиян, которые из-за неправомерных действий со стороны Polar остались без отдыха. «В результате сложившихся обстоятельств туристические агентства уже вынуждены оплачивать туры повторно, неся на себе финансовое бремя и не имея для этого достаточных ресурсов. Есть уже неулетевшие туристы, и их количество будет увеличиваться с каждым днем. Очень надеемся на реальную помощь и конкретные действия по разрешению данной проблемы», - говорится в письме, как сообщают СМИ. По неофициальным данным, от действий Polar Tour пострадало около пятисот турагентств, забронировавших продукт компании на сумму равную 200 млн рублей. Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», в беседе с нашим корреспондентом отметил: «Турагентства поступают правильно, ища помощи у всех, кто мог бы помочь в решении этой трагедии. Однако я сомневаюсь, что в данной ситуации г-жа Голодец сможет каким-то образом повлиять на решение данного вопроса. Ужасно, что такое множество компаний находится на грани банкротства, но здесь уже вряд ли можно помочь. Нам остается только одно – помнить, что нельзя покупать у перекупщика продукт по цене ниже, чем у туроператора. Только так мы сможем обезопасить себя от тяжелых последствий». Со своей стороны, Георгий Мохов, генеральный директор юридического агентства «Персона Грата», пояснил нашему порталу: «Прежде всего, нужно понять, о какой помощи просят турагентства Ольгу Голодец. Есть несколько вариантов возможного развития событий в данной ситуации. Первый вариант – прокуратура получает директиву сверху разобраться в происшедшем, далее дело спускают следователю, заводится дело; второй вариант – Министерство культуры и Ростуризм получают директиву правительства разобраться в ситуации; и третий вариант, последний – межведомственное собрание, где создается межведомственный надзорный орган, разрабатывается план действий и меры предосторожности на будущее. Но итог у всех вариантов один – административная проверка всех участников происшествия с Polar Tour, кроме самого беглеца, т.к. он уже давно скрылся. К сожалению, если нет ответчика, то все последствия и проверки ложатся на «видимых» участников случившегося», - заключил эксперт. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка