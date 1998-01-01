Новости Клиенты турфирмы «Менсей» потеряли отдых и восемь миллионов Стало известно о том, что один из менеджеров петербургской турфирмы присвоил деньги десятков клиентов

В Петербурге всплыла неприглядная история, в рамках которой несколько десятков клиентов компании «Менсей» могут остаться без оплаченного ими отдыха. Как выяснилось, один из ее менеджеров, получая деньги от клиентов, оплату броней не производил (или производил их частично), а деньги туристов присваивал, – cообщает наш корреспондент. Несмотря на то, что широкую огласку эта история получила только на прошлой неделе, в действительности еще 12 июня в сети интернет появилось сообщение одной из клиенток о том, что она приобрела тур у менеджера компании «Менсей» и должна была всей семьей (5 человек) отправиться в поездку в Турцию 11 июля. «По факту сейчас нет ни подтвержденной заявки, ни полной стоимости в 206 тыс. рублей», - сообщала она, прося у сообщества помощи в дальнейших действиях. И только на следующий день, 13 июня, на этом же форуме руководитель «Менсея» Сергей Нежданов сообщил о том, что «впервые за 16 лет безупречной работы мы столкнулись с вопиющим фактом мошенничества» и что «в настоящее время в 78-м отделе полиции проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела». При этом с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего и оказания помощи он предложил пострадавшим связываться непосредственно с ним. Правда, на сообщение о том, что одна из клиенток уже подала заявление в полицию, адресовав претензии не к конкретному менеджеру, а к компании, написал: «Действий фирмы «Менсей» не вижу». К 21 июня стало известно: общий ущерб составляет около 8 млн рублей, а количество пострадавших исчисляется десятками. Все они приобретали туры через одного и того же менеджера, который работал в компании около двух лет и до сих пор ни в чем криминальном замечен не был. Более того – отмечались его старание и активность. Однако даже при обсуждении темы в интернете стали выясняться детали, которые не очень приятны и для компании. При этом позиция ее руководства (виновата менеджер – компания ни при чем) вызвала у клиентов непонимание. «У нас у всех договор с «Менсеем», и отвечать перед нами должен и будет «Менсей», - категорично пишут пострадавшие. – А со своими сотрудниками разбирайтесь сами – нас, ваших клиентов, это не касается».

Некоторые из них сообщили, что написали соответствующие заявления не только в отделение полиции, но и в Ростуризм, и в другие контролирующие органы. Позиция этой части пострадавших твердая: поскольку договор заключен не с физическим лицом, а с турфирмой, именно она и должна либо вернуть заплаченные за отдых деньги, либо выполнить обязательства по предоставлению комплекса услуг. «Если компания не пойдет навстречу клиентам и не предпримет шагов по выполнению условий договора, скорее всего, спор переместится в судебную инстанцию, - считает юрист Сергей Семенов. – Скорость принятия решения зависит от того, в какой инстанции дело будет рассматриваться и каковы детали спора в каждом конкретном случае. Однако если тяжба пойдет по этому пути, на скорый возврат средств туристам рассчитывать приходится вряд ли». /TOURBUS.RU

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