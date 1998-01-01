Новости Новый рейс в Бари поможет росту интереса наших туристов к Апулии В столице прошла пресс-конференция, посвященная туристическим возможностям итальянского региона Апулия, приуроченная к открытию прямого рейса Москва – Бари авиакомпании S7

Первый прямой рейс из Москвы в древнюю столицу юго-восточной итальянской провинции Апулии – Бари совершила в прошлое воскресенье авиакомпания S7. В честь этого события правительство Москвы совместно с представителями региона Апулия и Национальным агентством Италии по туризму ENIT провели вчера пресс-конференцию, где поделились с представителями СМИ своими планами и ожиданиями от дальнейшего сотрудничества между двумя странами. Как узнали журналисты, вылет из Москвы по новому рейсу будет осуществляться каждое воскресенье в 10:45, прилет в аэропорт Бари в 13:35 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 14:30 и прибывает в Домодедово в 19:20. Полеты выполняются на лайнере Boeing 737-800NG. «Открытие прямого рейса между Бари и Москвой является стратегическим решением, направленным на укрепление отношений между Бари и российской столицей, которые за последние десять лет постоянно развивались благодаря усилиям различных учреждений, объединивших усилия с целью укрепить и сделать более стабильным и безопасным действующий процесс интернационализации», - заявил мэр города Бари Антонио Декаро. За прошлый год Италию посетило 200 тысяч россиян, но, несмотря на эти достаточно низкие показатели, Лоредана Капоне, советник по промышленности, культуре и туризму, отметила, что они планируют при помощи рейса Бари – Москва вернуться к показателям въездного туризма 2014 года, когда Италию посетило 900 тысяч россиян. «В 2014 году мы отметили настоящий бум российского туризма, мы искренне надеемся вновь вернуться к тем показателям. Большие надежды возлагаются на прямой рейс между Бари и Москвой, поскольку он значительно облегчит логистику между странами. Пока будет выполняться один рейс в неделю, с августа частота вылетов вырастет до двух – они будут выполняться по воскресеньям и вторникам. Возможно, в будущем мы добавим еще один рейс к этим двум», - заявила Лоредана Капоне. Также она подчеркнула, что регион надеется на востребованность рейса не только у жителей столицы, но и регионов. Джованни Бастианелли, исполнительный директор Агентства по развитию туризма в Италии, подчеркнул, что за последние годы представители региона вели активную работу, чтобы повысить престиж направления и увеличить туристический поток, но поскольку партнерство – это процесс обоюдный, также ведется работа и над повышением интереса итальянцев к России. «Мы ведем активную работу, проводим множество мероприятий, чтобы продвинуть рейс Бари – Москва и обеспечить полную загрузку в обе страны», - добавил г-н Бастианелли. В ходе своего выступления Сергей Черемин, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, отметил, что Россию и Италию связывает долгосрочное партнерство, а то, что регион Апулия пополнил пул российских партнеров, подчеркивает стратегическую важность наших отношений. «Приятно осознавать, что наши партнерские отношения активно развиваются, за последний год мы отметили увеличение внешнеторгового оборота на 25%. Всего в России сейчас работает около пятисот итальянских предприятий, двести расположены в Москве. Хотелось бы подчеркнуть, что, несмотря на санкции против нашей страны, ни одна итальянская компания не ушла с российского рынка. Теперь, когда пул наших партнеров пополнился регионом Апулия, мы надеемся на перспективное сотрудничество в сфере медицины, высоких технологий, авиа- и приборостроения, а также в сфере культуры». В свою очередь, Микеле Эмилиано, президент региона Апулия, выразил надежду на то, что новое правительство Италии не будет поддерживать новые санкции против России. «Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество, поэтому мы не планируем обращать внимание на политику ЕС и санкции против России. Регион Апулия всегда был против такого поведения в отношении России, санкции не приносят совершенно никаких результатов», - уверен он. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка