Опасения не подтвердились: ЧМ-2018 не стал «убийцей туризма»

Вопреки расхожему мнению о том, что крупные спортивные события ведут к значительному спаду общего турпотока, выяснилось, что проведение Чемпионата мира по футболу в России не привело к такому эффекту, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.

«А в перспективе ЧМ-2018 способен и значительно увеличить поток гостей в нашу страну», - заявил на встрече с журналистами новый председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич.

По его оценке, в течение первых десяти дней Чемпионата мира по футболу Петербург принял не менее 150 тыс. болельщиков, а в течение месяца город на Неве рассчитывает на приезд примерно 700 тыс. любителей футбола как из других российских регионов, так и из-за границы.

«Чемпионат - это уникальная возможность продвижения Петербурга на перспективных туристических рынках, - считает Евгений Панкевич. - Уже сейчас появляется уверенность в том, что предпринятые до и во время ЧМ-2018 шаги дадут хороший долговременный эффект: уже есть случаи, когда болельщики меняют билеты и остаются у нас на более долгий срок, чем изначально планировали».

Подтверждают его мнение и другие специалисты. В частности, управляющий партнер JFC Jazz Club Феликс Народицкий полагает, что «в рамках подготовки к ЧМ-2018 нам удалось сделать главное - привлечь в Петербург «трехзвездочного» гостя».

«Ранее как-то принято было считать, что Петербург — город слишком дорогой и на визит в него могут рассчитывать только люди с деньгами, - считает он. - Теперь это мнение изменится». Этому способствует и развитие городской инфраструктуры, благодаря которой появилась возможность размещения за приемлемые деньги, но в центре и с достаточным комфортом.

Интересно, что верность стратегии развития питерского туризма поддерживают и люди, от него довольно далекие. Так, известный футболист Алексей Игонин высказался за то, чтобы система, аналогичная паспорту болельщика (FAN ID) была распространена и на сферу туризма.

«Почему бы не подумать о том, чтобы экскурсионные или какие-то другие туры в Петербург или Россию организовывались с использованием практики FAN ID? - спрашивает он. - Ведь эта система уже опробована несколько раз и показывает высокую эффективность как с точки зрения безопасности, так и организации приема гостей».

В свою очередь, музыкант Билли Новак говорит, что «то, что сейчас происходит — очень правильная история с точки зрения туризма».

«Ведь не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать: когда десятки тысяч людей приезжают в Петербург и находятся в атмосфере добра и благодушия, они наверняка запомнят и наш город, и всю Россию только с хорошей стороны», - полагает он.

Большая часть экспертов убеждена: небольшой спад, который наблюдается на рынке экскурсионного туризма (в т. ч. и в Петербурге) с лихвой будет компенсирован потенциальным турпотоком, включая гостей из-за рубежа. «К тому же ЧМ-2018 позволит сделать выводы и скорректировать стратегию развития туризма в целом и его инфраструктуры в частности», - уверен Евгений Панкевич.

/TOURBUS.RU