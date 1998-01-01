Новости ОНФ предлагает штрафовать авиакомпании за овербукинг Эксперты комментируют законопроект Общероссийского народного фронта, направленный на борьбу с распространенной коммерческой практикой авиаперевозчиков

Общероссийский народный фронт (ОНФ) разработал законопроект, который вводит административную ответственность для авиакомпаний за овербукинг - продажу большего количества билетов, чем мест на борту самолета. Инициатива была внесена на рассмотрение координационного совета фракции "Единая Россия" в Госдуме, сообщила на прошлой неделе пресс-служба ОНФ. Отмечается, что авиакомпании, которые отказываются перевозить пассажиров по собственной инициативе без предусмотренных на то законом обстоятельств, "будут обязаны выплатить административный штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, причем за повторное правонарушение штраф составит до 200 тыс. рублей". "К ответственности будут привлекаться и недобросовестные менеджеры авиаперевозчиков. Штраф для должностных лиц авиакомпаний составит от 10 тыс. до 15 тыс. рублей за первое нарушение и от 15 тыс. до 30 тыс. рублей за повторное", - говорится в сообщении. Как пояснил координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ" депутат Госдумы Александр Васильев, слова которого приводит пресс-служба ОНФ, "принятие законопроекта станет отличной превентивной мерой против нарушения прав пассажиров". По его словам, в этом случае "именно авиаперевозчику надо будет доказать, что непосадка пассажира на рейс имела под собой законные основания, что упростит для граждан защиту своих прав". Напомним, что прошлой осенью фракция «Справедливая Россия» уже разработала законопроект, который предполагал возмещение не попавшему на борт пассажиру в размере десятикратной стоимости авиабилета. Однако такой законопроект не был принят Госдумой. Оценивая последнюю инициативу, Борис Рыбак, генеральный директор компании «Инфомост», заявил нашему порталу: «Прежде всего, нужно разобраться, что такое овербукинг. Ведь это не замена воздушного судна или какие-то подобные случаи, связанные с техническими проблемами. Как правило, поведение в подобных ситуациях описано в договоре. Овербукинг – это коммерческая практика, когда авиакомпания продает больше билетов, основываясь на статистике «no show» (не явившиеся на рейс пассажиры). И это вполне обосновано: никто не хочет работать в убыток. И если авиакомпания делает это грамотно, то наказывать их нельзя. Хорошие авиакомпании своих пассажиров не бросают, они стараются компенсировать причиненные неудобства, а также пересаживают своих клиентов на рейсы других авиалиний. Другая ситуация складывается, когда это делается неграмотно и некорректно. В этом случае пассажиры не должны летать такими авиакомпаниями, и их нужно наказывать рублем. Что же касается предлагаемых штрафов и наказании, то я уверен, что если овербукинг будет законодательно запрещен, то авиакомпании просто «раскидают» стоимость пустых кресел на стоимость всех авиабилетов. И в случае со штрафами они поступят также. То есть в любом случае стоимость авиабилетов вырастет». /TOURBUS.RU

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