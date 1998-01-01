Новости Увеличение срока выдачи французских виз продлилось недолго Туроператоры обсуждают, сказалось ли на их работе временное увеличение Генконсульством Франции срока рассмотрения визовых заявок

Генеральное консульство Франции в Москве с минувшего четверга увеличило срок рассмотрения заявок на визу на несколько дней, сообщила на прошлой неделе дипмиссия на своем сайте. "С 21 июня, в связи с техническими проблемами, срок рассмотрения заявок на визу увеличился на несколько дней", — говорится в сообщении.



По правилам выдачи шенгенских виз для консульств установлен максимальный срок в 10 рабочих дней для рассмотрения документов. При этом с начала ноября 2017 года Франция выдает шенгенские визы российским гражданам за 48 часов в том случае, если документы подаются в Москве.



Источник на туристическом рынке сообщил "Интерфаксу", что удлинение сроков оформления виз могло быть связано со сменой генерального консула Франции в РФ. Консул Марк Седий в конце июня покидает Россию после трех лет работы. По словам источника, туроператоры узнали об этом с грустью, так как за последний год консульство сократило срок оформления до 48 часов при подаче документов в Москве, ввело мобильную биометрию и в целом стало одним из самых дружелюбных среди стран Шенгенского соглашения. Алексей Бирюков, старший менеджер визового отдела направлений Франция, Германия и Нидерланды компании «ТурТрансВояж» в беседе с нашим корреспондентом отметил: «Пока никаких негативных моментов мы не заметили. Работаем в штатном режиме. Направление как пользовалось высоким спросом у наших клиентов, так им и пользуется. В среднем спрашивают туры на 10-12 дней. Глубина продаж на лето очень хорошая». В свою очередь, Елена Афанасьева, сотрудник отдела рекламы и PR компании PAC Group, сообщила нашему порталу: «Действительно, сроки рассмотрения документов в некоторых консульствах немного увеличились, но это временное явление, которое скорее всего связано с высоким сезоном и большим количеством туристов. Консульство заранее предупреждало о возможном увеличении сроков, и для нас это не стало чем-то неожиданным. Мы подаем документы туристов на визы заблаговременно, и на их поездках это не отражается. На спросе на Францию это влияния не оказало, он сохранился на уровне прошлого года, глубина продаж сейчас составляет 1-2 месяца. На первом месте по популярности на летний период – пляжные туры, затем экскурсионные и комбинированные. Традиционным фаворитом в этом году, как и в прошлом, остаётся Лазурный берег». Отметим, что уже сегодня Генкосульство Франции проинформировало на своем сайте, что оно вновь "перешло на обычный режим рассмотрения заявок на визу". /TOURBUS.RU

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