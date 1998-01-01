Новости Горячие новости Летевший в Анталью самолет Рegasus сел в Казахстане из-за отказа двигателя/ Роспотребнадзор предупредил о лихорадке долины Рифт в Кении и соседних странах/ В руководстве «Веди Тургрупп» - важные изменения

Летевший из Новосибирска в Анталью самолет сел в Казахстане из-за отказа двигателя Самолет турецкой авиакомпании Рegasus, следовавший по маршруту Новосибирск — Анталья, совершил вчера аварийную посадку в аэропорту Атырау, сообщил комитет гражданской авиации Мининвестразвития Казахстана. "В 10:03 от воздушного судна Boeing 737 турецкой авиакомпании Рegasus, следовавшего по маршруту Новосибирск — Анталья, поступило сообщение об отказе двигателя. Экипаж принял решение об аварийной посадке в аэропорту Атырау. В 10:20 благополучно совершена посадка, на борту находилось 190 пассажиров, 6 членов экипажа", — говорится в сообщении комитета гражданской авиации на странице в Facebook. Роспотребнадзор предупредил о лихорадке долины Рифт в Кении и соседних странах Как сообщил Роспотребнадзор, по данным Министерства здравоохранения Кении, в северо-западных графствах страны продолжается вспышка лихорадки долины Рифт, начало которой официально зарегистрировано с 8 июня с.г. в графстве Ваджир. На 19.06 в шести графствах Кении насчитывалось более сотни заболевших (точная цифра не сообщается), а число зарегистрированных смертельных случаев достигло 13-ти. Начало вспышки связывается с последствиями сильных дождей и наводнений, которые создали благоприятные условия для распространения комаров – основного переносчика вируса. Во всех графствах, где имеются случаи заболевания людей, регистрируется массовая заболеваемость лихорадкой долины Рифт у овец и верблюдов. Эксперты считают, что вспышка лихорадки у людей связана с употреблением в пищу инфицированных мяса и молока, а также с прямым контактом с больными животными на скотобойнях. Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в Кении и информацию Министерства здравоохранения Руанды о случаях заболевания лихорадкой долины Рифт в стране, правительство Танзании проинструктировало все регионы о необходимости оповещения населения о вспышке в указанных странах и о мерах профилактики этого заболевания. На 19 июня с.г. документально подтверждённых данных о случаях заболевания лихорадкой долины Рифт в Танзании нет. Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок. В руководстве «Веди Тургрупп» - важные изменения В связи с развитием новых проектов в холдинге «Веди Тургрупп» произошли кадровые изменения, - сообщает АТОР. Руководство туроператорской компанией «Веди Тургрупп» в России приняла Ирина Карева, возглавлявшая до настоящего времени ООО «Веди Тургрупп-Урал» в Екатеринбурге. Заместителем генерального директора компании назначена Елена Власова. Управлением уральского туроператора «Веди Групп Урал», также входящего в холдинг, занимается Вера Тимофеева. Ирина Федина сосредоточится на развитии компаний, входящих в холдинг в Чехии, а также на управлении новыми проектами холдинга на территории ЕС. Остальная внутренняя кадровая и внешняя политика в холдинге остается неизменной. Как отметила Ирина Федина, «новые проекты компании требуют более структурированного и комплексного подхода. Поэтому было принято решение разделить управленческий функционал. Я сосредоточусь на задачах, стоящих перед принимающей стороной, а наша команда в России во главе с Ириной Каревой продолжит работать над развитием холдинга». /TOURBUS.RU



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