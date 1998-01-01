«Интурист» полетит из Петербурга в Анталью на других «крыльях»

Несмотря на очевидные сложности с поиском свободных самолетов, «Интурист» все же сумел почти полностью восстановить собственную полетную программу из Петербурга в Анталью, одновременно увеличив частоту вылетов на Даламан, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Стоит напомнить, что в начале июня этого года «Интурист» был вынужден объявить об отмене полетной программы из Петербурга в Анталью на рейсах Atlas Global с 13 июня до конца сезона. Однако вскоре оператор все же сумел договориться о частичном возобновлении перевозки в Анталью с помощью дополнительного рейса (речь шла об одном рейсе в неделю по пятницам), а теперь стало известно и об успехе переговоров с Red Wings и Azur Air.

Как заявил директор по продажам компании Сергей Толчин, с 6 июля полеты из Петербурга в Анталью будут осуществляться 6 раз в неделю, а в Даламан станут отправлять 4 еженедельных рейса. Это почти вернет запланированные «Интуристом» турецкие объемы на ранее запланированные позиции, поскольку на анталийском направлении оператор намерен все борты заполнять туристами самостоятельно.



«Возобновление полетной программы «Интуриста» хорошо хотя бы с той точки зрения, что оператор не бросил людей на произвол судьбы и сделал все, чтобы даже в сложившихся обстоятельствах организовать их отдых в Турции, - считает менеджер компании «Поехали!» Марина Делицой. – Во всяком случае те, кто еще не аннулировал туры и не воспользовался другими предложениями, смогут их перебронировать в приемлемом для клиентов варианте: оператор объявил, что до 29 июня процесс переоформления поездок должен быть завершен».

«Если смотреть на происходящее с точки зрения клиента, сейчас «Интурист» подтверждает свой имидж в качестве надежного оператора: многие туристы, по акции раннего бронирования приобревшие поездки на июль и последующие месяцы, почти не заметят перемен, - полагает менеджер компании «Путешествуем вместе» Дмитрий Зимин. – И если оператор полностью выполнит свои обещания, это будет примером цивилизованного ведения бизнеса для других крупных игроков рынка. Да и в целом укрепит имидж нашего туризма».

Вместе с тем часть агентов отмечает, что значительная доля туристов уже предприняла усилия по возврату средств и замене туров другими предложениями.

«Как только в начале июня стало известно об отмене полетной программы Atlas Global, многие клиенты захотели вернуть средства или изменить направление поездки, - отмечают они. – А поскольку параметры туров, а также и планы отпускников уже нередко изменились, новости по поводу турецкой программы «Интуриста» из Петербурга будут интересны, в основном, тем, кто еще планирует поездку».

/TOURBUS.RU