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25 июня
«Интурист» полетит из Петербурга в Анталью на других «крыльях»
Эксперты обсуждают решение туроператора продолжить свою летнюю турецкую программу на рейсах авиакомпаний Turkish Airlines, Red Wings и Azur Air
Несмотря на очевидные сложности с поиском свободных самолетов, «Интурист» все же сумел почти полностью восстановить собственную полетную программу из Петербурга в Анталью, одновременно увеличив частоту вылетов на Даламан, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.
Стоит напомнить, что в начале июня этого года «Интурист» был вынужден объявить об отмене полетной программы из Петербурга в Анталью на рейсах Atlas Global с 13 июня до конца сезона. Однако вскоре оператор все же сумел договориться о частичном возобновлении перевозки в Анталью с помощью дополнительного рейса (речь шла об одном рейсе в неделю по пятницам), а теперь стало известно и об успехе переговоров с Red Wings и Azur Air.
Как заявил директор по продажам компании Сергей Толчин, с 6 июля полеты из Петербурга в Анталью будут осуществляться 6 раз в неделю, а в Даламан станут отправлять 4 еженедельных рейса. Это почти вернет запланированные «Интуристом» турецкие объемы на ранее запланированные позиции, поскольку на анталийском направлении оператор намерен все борты заполнять туристами самостоятельно.
«Если смотреть на происходящее с точки зрения клиента, сейчас «Интурист» подтверждает свой имидж в качестве надежного оператора: многие туристы, по акции раннего бронирования приобревшие поездки на июль и последующие месяцы, почти не заметят перемен, - полагает менеджер компании «Путешествуем вместе» Дмитрий Зимин. – И если оператор полностью выполнит свои обещания, это будет примером цивилизованного ведения бизнеса для других крупных игроков рынка. Да и в целом укрепит имидж нашего туризма».
Вместе с тем часть агентов отмечает, что значительная доля туристов уже предприняла усилия по возврату средств и замене туров другими предложениями.
«Как только в начале июня стало известно об отмене полетной программы Atlas Global, многие клиенты захотели вернуть средства или изменить направление поездки, - отмечают они. – А поскольку параметры туров, а также и планы отпускников уже нередко изменились, новости по поводу турецкой программы «Интуриста» из Петербурга будут интересны, в основном, тем, кто еще планирует поездку».
/TOURBUS.RU
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