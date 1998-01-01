Новости Горячие новости "Интурист" полностью восстановит полетные программы из Петербурга в Турцию/ Россиянин задержан по обвинению в нарушении визового режима Таиланда/ Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке сальмонеллеза в США

"Интурист" полностью восстановит полетные программы из Петербурга в Турцию Туроператор «Интурист» 22 июня начал поэтапное восстановление полетной программы из Санкт-Петербурга в Анталью, рейсы будут выполняться авиакомпаниями Turkish Airlines, Red Wings и AZUR air, сообщил сегодня "Интерфаксу" замдиректора компании «Интурист» Сергей Толчин. "Поэтапное восстановление полетной программы из Санкт-Петербурга в Анталью началось с 22 июня. С 6 июля мы возобновим ее полностью. Рейсы будут выполняться авиакомпаниями Turkish Airlines, Red Wings и AZUR air шесть раз в неделю", — рассказал он. Кроме того, г-н Толчин отметил, что полетная программа из Санкт-Петербурга в Даламан также восстановлена. Рейсы будут выполняться авиакомпаниями Red Wings и AZUR air четыре раза в неделю. По понедельникам рейс полностью загружает "Интурист", по вторникам, пятницам и субботам у туроператора блоки. Ранее рейсы на турецкие курорты должна была выполнять авиакомпания Atlas global. Однако с 13 июня "Интурист" был вынужден отменить полеты из Санкт-Петербурга в Анталью на рейсах компании, так как авиаперевозчик не смог по техническим причинам обеспечить перевозку из Петербурга. Россиянин задержан по обвинению в нарушении визового режима Таиланда Полиция Таиланда задержала 107 иностранцев, обвиненных в нелегальном пребывании в стране, один из них является гражданином РФ, сообщает сегодня газета Bangkok Post. Среди нелегалов в Таиланде были также граждане Мьянмы, Вьетнама, Камбоджи, Нигерии, Индии, Англии и Германии. По словам заместителя комиссара туристической полиции Таиланда Сурахата Хакпарна, в общей сложности за последнее время были арестованы 1517 нелегалов, однако ситуация с незаконным пребыванием на территории королевства постепенно улучшается. Также он призвал управляющих ресторанов и отелей предупреждать полицию обо всех замеченных нарушениях со стороны путешественников. По данным газеты, 16 июня полиция проводила еще один рейд по поиску нелегально пребывающих в Таиланде иностранцев. Тогда были задержаны 50 человек, среди них — еще один гражданин РФ, обвиненный также в нарушении визового режима. Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке сальмонеллеза в США Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сальмонеллеза в США. "По данным центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC, США) и управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA, США), в 31 штате на территории США зарегистрирована вспышка сальмонеллеза, вызванная серотипом Мбандака. Всего сообщается о 73-х подтвержденных случаях заболевания сальмонеллезом, из них в 23 случаях пострадавшим потребовалась госпитализация", — говорится в сообщении ведомства. Как уточняет Роспотребнадзор, инфекция передавалась через зерновые хлопья марки Kellogg’s Honey Smacks, сейчас эта продукция отзывается из магазинов и проходит лабораторные исследования. "Роспотребнадзор просит российских граждан учитывать данную ситуацию при планировании поездок", — отмечается в сообщении. /TOURBUS.RU



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