Новости Шенгенские визы подорожают Эксперты комментируют одобренную послами ЕС программу реформы Шенгенского кодекса, включающую, в том числе, пересмотр стоимости визового сбора

Евросоюз сделал важный шаг в реформе Шенгенского кодекса: послы ЕС одобрили от имени Совета Евросоюза мандат для переговоров с Европарламентом о внесении изменений в визовый кодекс, говорится в сообщении на сайте совета. Далее эти изменения должен рассмотреть Европарламент вместе с Советом ЕС, - сообщает РБК. «В обновленном регламенте будет проведена модернизация визовой политики ЕС, что позволит повысить безопасность и расширить имеющиеся инструменты для решения проблем миграции», — рассказал о проекте реформы шенгена министр внутренних дел Болгарии Валентин Радев. Это, как отмечается в сообщении на сайте Совета ЕС, в том числе должно «обеспечить более быструю и четкую реализацию процедуры по выдаче виз путешественникам, которые передвигаются в пределах шенгенской зоны законно». В частности, как пояснили в пресс-службе, согласно готовящейся реформе, заявки на получение виз можно будет подавать в период «до шести месяцев и не позднее, чем за 15 дней до поездки». Кроме того, инициатива предполагает предоставление заявителям возможности заполнять и подписывать формы для получения Шенгена в электронном виде. Также она позволит «более четко определить, какое государство — член ЕС компетентно рассматривать заявку в случае, если заявитель планирует посетить несколько европейских государств».



Помимо этого, реформа предусматривает установление между странами ЕС «согласованного подхода к выдаче многократных въездных виз для постоянных путешественников с положительной историей». Период, на который европейские власти могут выдать им шенген, может постепенно увеличиться от одного до пяти лет.



Также для того «чтобы государства — члены Евросоюза могли в большей мере покрывать расходы на оформление виз, не представляя сдерживающего фактора для заявителей, стоимость въездных документов будет увеличена с €60 до €80», указывается в сообщении Совета ЕС. Для стран с действующими соглашениями об упрощении визового режима с Евросоюзом, в частности с Россией, эта цена подрастет с €30 до €40. Необходимость пересмотра суммы визового сбора, согласно реформе, ЕС также должен будет оценивать каждые три года. Напомним, чтоб впервые о планах ужесточить правила въезда в Шенгенскую зону Еврокомиссия сообщила в ноябре 2015 года после серии терактов в Париж Комментируя нам эту новость, в пресс-службе туроператора «Натали Турс» нам заявили: «Подорожание виз может повлиять на спрос в ту или иную страну шенгенсой зоны только в случае существенной увеличении стоимости, более чем на 30 - 50%. Разница в 10 евро не должна повлиять на решение туриста.

Отметим, что сегодня самые лояльные консульства по выдаче виз – это Испания - при первичной поездке обычно виза открывается на срок до 6 месяцев, при наличии ранее выданных виз - от года и выше, а также Италия, Греция и Франция - при первичной поездке виза выдается на срок 4 -6 месяцев, при наличии ранее выданных виз - от года и выше». Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин также полагает, что «Подорожание виз, если мы говорим о 10 евро, не так уж и много. Сейчас почти повсеместная практика выдавать долгосрочные визы, поэтому, если посмотреть на вопрос с этой точки зрения, то виза станет дешевле, чем была раньше. Лучше один раз заплатить 40 евро, чем два раза по 30. Уверен, что данное повышение стоимость не должно сказаться на желании россиян путешествовать в страны Европы. Другое дело, если курс евро вырастет еще на 3-4 рубля - вот тогда многие могут решить остаться дома». «С учетом того, что визы сейчас часто ставят долгосрочные, такое повышение практически не окажет влияние на принятие решение о поездке в ту или иную страну Шенгенского соглашения. К тому же очень оптимистично звучит обещание выдавать краткосрочные национальные визы непосредственно на границе - эта возможность будет хорошо востребована среди туристов, совершающих поездки на выходные», - заключила Татьяна Коршунова, ведущий менеджер по связям с общественностью «TUI Россия». /TOURBUS.RU

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