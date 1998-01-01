В середине лета сад «Эрмитаж» станет уголком Италии

Большой Фестиваль Италии GrandItalia Fest, организованный ENIT, пройдет в конце июля в центре Москвы

28-29 июля в московском саду «Эрмитаж» пройдет уже во второй раз состоится Большой Фестиваль Италии/GrandItalia Fest, организованный Национальным агентством Италии по туризму – ENIT при поддержке посольства Италии в Москве. На два дня парк снова станет воротами в яркую, вкусную, шумную и веселую Италию.

На двух сценах фестиваля будут выступать артисты и исполнители из России и Италии, специально приглашенные на фестиваль. Итальянская опера и любимая всеми итальянская эстрада вживую будут звучать все выходные. А вечером на большом экране можно будет посмотреть новые итальянские комедии.

Отдельная зона будет посвящена сельской Италии - эта часть парка преобразится и станет копией канонических тосканских пейзажей с ее колоритными жителями и веселыми развлечениями.

Здесь можно будет приобрести фермерские продукты или примерить на себя роль винодела и научиться давить виноград под музыку и танцы, и сделать отличные снимки на фоне стогов сена, винных бочек и гроздей винограда.

Основной точкой притяжения станет, разумеется,зона итальянской кухни. Паста, пицца, ризотто, итальянское мороженое, десерты и кофе самого лучшего качества можно будет отведать на стилизованной итальянской улочке и на Plaza del Gusto.

Ценители эксклюзивных вещичексмогут приобрести уникальные винтажные вещи из Италии – посуду, украшения и аксессуары на настоящем Блошином рынке.

В зоне «Арт-Италия» пройдет вернисаж и мастер-классы по живописи. В Литературной зоне можно будет купить или обменять на бук-кроссинге книги на итальянском языке или книги на русском об Италии, а также послушать стихи на итальянском. Рядом будет работать школа Итальянского языка и увлекательный Лекторий.

Запланировать свое следующее путешествие в Италию гости смогут здесь же на Travel-Маркете. В дни фестиваля для всех гостей будут действовать специальные скидки на организацию поездки.

В Морской зоне фестиваля гостей ожидает сюрприз. Все желающие смогут примерить на себя роль капитана настоящей большой яхты, постояв за штурвалом и освоив азы навигации.

Ждем всех в саду «Эрмитаж» 28 и 29 июля. Вход свободный.

Подробности - на сайте фестиваля.