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22 июня
В середине лета сад «Эрмитаж» станет уголком Италии

Большой Фестиваль Италии GrandItalia Fest, организованный  ENIT, пройдет в конце июля в  центре Москвы


28-29 июля в московском саду «Эрмитаж» пройдет уже во второй раз состоится  Большой Фестиваль Италии/GrandItalia Fest, организованный Национальным агентством Италии по туризму – ENIT при поддержке посольства Италии в Москве. На два дня парк снова станет воротами в яркую, вкусную, шумную и веселую Италию.

 

На двух сценах фестиваля будут выступать артисты и исполнители из России и Италии, специально приглашенные на фестиваль. Итальянская опера и любимая всеми итальянская эстрада вживую будут звучать все выходные. А вечером  на большом экране можно будет посмотреть новые итальянские комедии.

 

Отдельная зона будет посвящена сельской Италии  - эта часть парка преобразится и станет копией канонических тосканских пейзажей с ее колоритными жителями и веселыми развлечениями.

Здесь можно будет приобрести фермерские продукты или примерить на себя роль винодела и научиться давить виноград  под музыку и танцы, и сделать отличные снимки на фоне стогов сена, винных бочек и гроздей винограда.

 

Основной точкой притяжения станет, разумеется,зона итальянской кухни. Паста, пицца, ризотто, итальянское мороженое, десерты и кофе самого лучшего качества можно будет отведать на стилизованной итальянской улочке и на Plaza del Gusto.

 

Ценители эксклюзивных вещичексмогут приобрести уникальные винтажные вещи из Италии – посуду, украшения и аксессуары на настоящем Блошином рынке.

 

В зоне «Арт-Италия» пройдет вернисаж и мастер-классы по живописи. В Литературной зоне можно будет купить или обменять на бук-кроссинге книги на итальянском языке или книги на русском об Италии, а также послушать стихи на итальянском.  Рядом будет работать школа Итальянского языка и увлекательный Лекторий.

 

Запланировать свое следующее путешествие в Италию гости смогут здесь же на Travel-Маркете. В дни фестиваля для всех гостей будут действовать специальные скидки на организацию поездки.

 

В Морской зоне фестиваля гостей ожидает сюрприз.  Все желающие смогут примерить на себя роль капитана настоящей большой яхты, постояв за штурвалом и освоив азы навигации.

 

Ждем всех в саду «Эрмитаж» 28 и 29 июля. Вход свободный.

Подробности -  на сайте фестиваля.

 



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