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22 июня
23 июня стартует открытое онлайн-голосование за номинантов премии RBT&MA-2018

Cегодня заканчивается выдвижение номинантов на соискание главной отечественной профессиональной премии в области делового туризма


Сегодня - последний день выдвижения номинантов на соискание профессиональной награды Russian Business Travel & MICE Award 2018.

А уже с 23 июня  стартует  следующий этап  - открытое онлайн голосование за  заявленных участников,  которое продлится до  20 сентября.

 

Голосование  будет  проходить  по 14 номинациям.  15-я номинация «За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России»  в голосовании не  участвует,  а победитель будет определен коллегиальным решением Экспертного совета премии.

Участвовать в голосовании могут  все желающие: и участники рынка делового туризма и MICE, и корпоративные заказчики, и бизнес-путешественники.

 

Большее 170  компаний стали претендентами на MICE Award. Самая высокая «конкуренция», как обычно, в номинации «Лучшая региональная конгрессная гостиница», где на победу претендует более 30 отелей со всех концов страны.

 

В прошлом  году за престижную награду боролись более  двухсот  номинантов.  За три месяца голосования за претендентов  в 15 номинациях  было подано более   одного млн. интернет-голосов.  География номинантов на награду оказалась очень широкой, за обладание  ею боролись компании со всей страны - от Калининграда до Красноярска и от Мурманска до Сочи.

Гостями церемонии награждения  стали более 350 человек.

Отметим, что за историю существования премии победителями и лауреатами стали более 200 компаний.

 

Торжественная церемония награждения пройдет 10 октября в Центре международной Торговли (ЦМТ).

Мероприятие пройдет в рамках Первого Всероссийского MICE-Дня, который объединит всех участников отрасли: представителей властных структур, организаторов и заказчиков мероприятий, площадок и подрядчиков со всей страны.

/TOURBUS.RU


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