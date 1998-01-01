23 июня стартует открытое онлайн-голосование за номинантов премии RBT&MA-2018

Cегодня заканчивается выдвижение номинантов на соискание главной отечественной профессиональной премии в области делового туризма

Сегодня - последний день выдвижения номинантов на соискание профессиональной награды Russian Business Travel & MICE Award 2018.

А уже с 23 июня стартует следующий этап - открытое онлайн голосование за заявленных участников, которое продлится до 20 сентября.

Голосование будет проходить по 14 номинациям. 15-я номинация «За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России» в голосовании не участвует, а победитель будет определен коллегиальным решением Экспертного совета премии.

Участвовать в голосовании могут все желающие: и участники рынка делового туризма и MICE, и корпоративные заказчики, и бизнес-путешественники.

Большее 170 компаний стали претендентами на MICE Award. Самая высокая «конкуренция», как обычно, в номинации «Лучшая региональная конгрессная гостиница», где на победу претендует более 30 отелей со всех концов страны.

В прошлом году за престижную награду боролись более двухсот номинантов. За три месяца голосования за претендентов в 15 номинациях было подано более одного млн. интернет-голосов. География номинантов на награду оказалась очень широкой, за обладание ею боролись компании со всей страны - от Калининграда до Красноярска и от Мурманска до Сочи.

Гостями церемонии награждения стали более 350 человек.

Отметим, что за историю существования премии победителями и лауреатами стали более 200 компаний.

Торжественная церемония награждения пройдет 10 октября в Центре международной Торговли (ЦМТ).

Мероприятие пройдет в рамках Первого Всероссийского MICE-Дня, который объединит всех участников отрасли: представителей властных структур, организаторов и заказчиков мероприятий, площадок и подрядчиков со всей страны.

/TOURBUS.RU