Red Wings начинает полеты из Москвы в Белград

Официальные лица и эксперты туррынка прокомментировали выход на перспективное сербское направление еще одного авиаперевозчика

Вчера в посольстве Республики Сербия в Москве прошла совместная пресс-конференция Национальной туристической организации Сербии и авиакомпании, посвященная запуску нового регулярного рейса по маршруту Москва – Белград.

На пресс-конференции выступили посол Республики Сербия д-р Славенко Терзич, Представитель Национальной туристической организации Сербии Ольга Стоянович и генеральный директор авиакомпании Red Wings Евгений Ключарев.

Как было сообщено в ходе мероприятия, с 26 июня авиакомпания Red Wings, базирующаяся в московском аэропорту Домодедово, начинает выполнять регулярные полеты по маршруту Москва - Белград. Рейсы WZ-537 (Москва-Белград) и WZ-538 (Белград-Москва) будут выполняться два раза в неделю по вторникам и четвергам до конца июля 2018 г. Затем частота полетов будет увеличена до трех раз в неделю.

Авиакомпания Red Wings планирует выполнять полётную программу на воздушных судах с просторным салоном экономического класса: A320 и А321, рассчитанных на перевозку 160 и 220 пассажиров соответственно.

В авиа компании пассажирам нового рейса обещают доступные тарифы, горячее питание на борту, удобный шаг кресел, позволяющий с комфортом осуществить перелет. Для пассажиров, предпочитающих путешествовать налегке, предусмотрен тариф Light без багажа с увеличенной нормой ручной клади до 10 кг.

Как отметил д-р Славенко Терзич, новые рейсы, связывающие столицы России и Сербии, несомненно, будут способствовать увеличению туристического и делового потока между странами.

Согласно статистике, приведённой представителями Национальной туристической организации Сербии, русские туристы составляют всего лишь 3% от общего иностранного турпотока в стране (49,8 тыс. за прошлый год). По мнению г-на Терзича, это очень мало, учитывая культурную близость обеих стран и того немаловажного фактора, что виза гражданам России в Сербию не нужна.

Сейчас прямые рейсы в Белград совершают две компании – Аэрофлот и AirSerbia, которые, по мнению г-на Терзича, фактически держат монополию на рынке перевозок. Появление третьего игрока оздоровит конкуренцию и будет способствовать развитию русского туристического сегмента в Сербии.

«Я надеюсь, что эта компания создаст ещё один мост между нашими странами», - резюмировал г-н Терзич.

Говоря о новом рейсе, Людмила Блинкова, руководитель отдела лечебных туров туроператора «ВЕДИ ТУРГРУПП», заявила нашему корреспонденту: «Сербия пользуется спросом, но не так активно, как хотелось бы. Возможно причина в том, что страну недостаточно знают на нашем рынке, о многих местных курортах россияне даже не слышали. При должной рекламной компании это направление пользовалось бы большим спросом.

Наличие еще одного перевозчика на данном направлении сможет сформировать здоровую конкуренцию. Надеемся, что, а/к Red Wings сможет предложить интересные и выгодные условия для туроператоров..

Несомненным плюсом, который может заинтересовать туристов – это ценовая политика авиакомпании: если цена окажется ниже существующей сейчас, то, конечно, это повлечет за собой спрос. Мы будем предлагать туристам разные варианты – выбирать он будет исходя из цены билета и репутации перевозчика.

Думаю также, что выбранная частота - два раза в неделю оптимальна для данного направления».

В свою очередь, Елена Бондаренко, руководитель отдела Сербии компании Vand International, заявила нам: «Направление это очень востребовано, при успешной ценовой политике новый рейс должен быть успешным. Оценить насколько правильновы брана часта полетов частота – сложно, в частности из-за Чемпионата мира по футболу - 2018. Но совершенно точно можно сказать, что рейс будет востребован туристами».

/TOURBUS.RU