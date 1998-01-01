Лето, футбол, Саксония

Традиционный летний праздник, посвященный на этот раз проходящему в эти дни ЧМ-2018, состоялся в московском Гёте-институте

В московском Гёте-институте прошла традиционная вечеринка под открытым воздухом – Летний праздник. В этом году он был посвящен футболу. Гостем мероприятия был президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель.

Собравшиеся могли «постучать» по мячу, постоять в воротах, поупражняться во фристайле. «Зажгли» и провели мастер-класс московские хип-хоп танцоры группы Russian FarForYo, работали фримаркет и книжный рынок.

На одном из столов книжного рынка были представлены посвященные Германии тематические выпуски, подготовленные издательским домом «Турбизнес» совместно с немецкими партнерскими туристическими организациями.

С гостями активно общалась группа девушек одетых в фирменные саксонские футболки зеленого цвета. С ними можно было и фото сделать, и в футбол поиграть. Вечером состоялся концерт поп-группы Das Paradies из Лейпцига, плавно перешедший в танцы. И, конечно, были пиво, сосиски и брецли.

Кульминацией праздника стала викторина для знатоков Германии с главным призом – поездкой в Лейпциг.

В празднике по традиции приняла участие Туристическая организация при правительстве Саксонии Sachsen Tourismus Marketing Gessellschaft mbH/TMGS, которая провела квест, в ходе которого можно было "побывать" в Дрездене и Лейпциге, "заглянуть" в очаровательные маленькие города и, конечно же, исследовать уникальный природный ландшафт Саксонской Швейцарии вместе с романтическими замками. При этом во время квеста ясно звучала футбольная тема.

Участники квеста хорошо справились с заданиями и получили в подарок фирменные саксонские флешки. А победители также стали обладателями карт Германии и Саксонии.

/TOURBUS.RU