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Возобновление чартеров на курорты Египта будет обсуждаться после окончания ЧМ-2018/ Авиакомпании получили разрешения на чартерные рейсы на июль в полном объеме/ Выполнявший рейс в Москву самолет Ellinair съехал с ВПП в аэропорту Крита

Возобновление чартеров на курорты Египта будет обсуждаться после окончания ЧМ-2018

Представители авиационных властей Египта посетили Россию в связи с желанием возобновить чартерные рейсы на курорты арабского государства, заявил сегодня журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, - сообщает «Интерфакс».

Между тем, по словам министра, все вопросы, связанные с возобновлением авиаперевозок на курорты Египта, будут обсуждаться после завершения чемпионата мира по футболу в России.

Прямое авиасообщение между Египтом и Москвой было прервано осенью 2015 года, после того как над Синаем был взорван самолет авиакомпании "Когалымавиа", направлявшийся из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Авиасообщение между Россией и Каиром возобновлено с 11 апреля, когда авиакомпании "Аэрофлот" и Egypt Air снова начали выполнять рейсы между Москвой и Каиром.

Туроператоры считают, что восстановление массового турпотока в Египет невозможно без открытия рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, так как рейсы в Каир неудобно использовать для отправки большого числа туристов.

По данным египетской статистики, в 2017 году в Египте побывали около 100 тыс. туристов из России, которые воспользовались стыковочными рейсами. До закрытия Египта в 2015 году страну посещали до 3 млн российских туристов ежегодно.

Авиакомпании получили разрешения на чартерные рейсы на июль в полном объеме

Рабочая группа при Росавиации выдала российским авиакомпаниям очередные разрешения на чартерные рейсы на июль. За этот период может быть выполнено до 4,5 тысяч чартеров, - сообщает АТОР.

Вчера в Росавиации состоялось очередное заседание рабочей группы по выдаче разрешений на выполнение чартерных рейсов российскими перевозчиками в июле. Перевозчики должны получать разрешения на чартерные рейсы с декабря 2017 года, когда вступил в силу новый Регламент Росавиации.

При выдаче разрешений рассматриваются такие критерии, как пунктуальность выполнения чартерных рейсов перевозчиком в предыдущий отчетный период и достаточность парка.

Как сообщил участник рабочей группы Дмитрий Горин, в июле все авиакомпании получили разрешения на реализацию своих чартерных полетных программ в полном объеме. Напомним, что в июне трем перевозчикам было предписано сократить чартерные программы.

У всех авиакомпаний есть резерв провозных емкостей в необходимом объеме, показатель задержек чартерных рейсов в отчетном периоде (с 15 мая по 14 июня) снизился до 4,1%.

Выполнявший рейс в Москву самолет Ellinair съехал с ВПП в аэропорту Крита

Самолет авиакомпании Ellinair, выполнявший вчера рейс в Москву из аэропорта Ираклиона на греческом острове Крит, съехал с взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщает портал Holidaynews.

Инцидент произошел вечером в среду. Самолет греческой авиакомпании Ellinair Airbus А320 должен был выполнить рейс в московский аэропорт Шереметьево, но при подготовке к взлету выехал передней частью за пределы полосы.

По данным издания, пассажиры покинули самолет, в тот же вечер их пересадили на другой борт.

Как уточняет издание, в четверг самолет должен поднять подъемный кран. Затем его обследуют инженеры, чтобы выяснить степень повреждений.

Между тем, как рассказал "Интерфаксу" один из пассажиров рейса EL 700, самолет не выезжал с ВПП в момент подготовки к взлету. По его словам, лайнер покатился с места стоянки перед началом запуска двигателей.

По информации онлайн-табло аэропорта Шереметьево, рейс EL 700 должен был прибыть в столицу в 23:00 мск, но в итоге был отменен. Пассажиров в Москву доставил рейс EL 7002, который совершил посадку сегодня в 7:29.

/TOURBUS.RU