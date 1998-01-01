Эстония зафиксировала рекордный рост спроса со стороны российских туристов

Наши эксперты между тем разошлись в оценке востребованности отдыха в Эстонии и других странах Балтии в этом сезоне

Cоседнюю Эстонию в январе-апреле 2018 года посетили рекордные 93 тыс. российских туристов, это на 18% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщили сегодня нашему порталу в пресс-службе Estonian Tourist Board.

«С января по апрель в гостиницах Эстонии проживало около 389 тыс. местных и 517 тыс. иностранных туристов. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество туристов увеличилось на 2% и 3% соответственно. Число туристов из России достигло за тот же период 93 тыс. человек, что на 18% больше, чем годом ранее", — сообщили в пресс-службе.

По ее данным, ежегодно в Эстонию приезжает около двух миллионов туристов, 200 тыс. из них – россияне. "По данным департамента статистики Эстонии, в апреле 2018 года 251 тыс. внутренних и иностранных туристов провели свой отпуск в эстонских гостиницах, что на 3% меньше по сравнению с прошлогодним периодом.

Большая часть туристов, приехавших в Эстонию в апреле, – это жители Латвии, Финляндии и России, вместе они составили 64% всех иностранных туристов. Выросло на 7% также число туристов из стран Азии, до 5,4 тыс. человек", — сообщили в Estonian Tourist Board.

Самым популярным местом отдыха иностранных туристов стал Таллин - в апреле его посетило около 71% иностранных гостей, города Пярну и Тарту выбрали для своего отдыха 8% и 7% туристов соответственно, 5% иностранцев остановились в Ида-Вирумаа.

Самым популярным местом для внутреннего туризма остается уезд Харьюмма, выходящий к побережью Финского залива.

Средняя стоимость ночевки в гостиницах Эстонии составила в апреле 36 евро, что на один евро меньше, чем в апреле 2017 года.

Комментируя эти цифры, генеральный директор компании «Жаркофф Тур» Андрей Жарков в беседе с нашим порталом отметил: «Туристы постепенно начинают вновь проявлять интерес к Прибалтике. Если сравнивать уровень продаж текущего с прошлым годом, то наша компания отметила прирост около 10%, что не может не радовать.

Мы надеемся, что перед новогодними праздниками направление покажет значительный прирост, у нас есть чем заинтересовать клиентов. Мы готовим эксклюзивный тур «Встреча Нового года на эстонских островах» - это будет тур по всей Прибалтике, такого еще никто не предлагал».

Противоположное мнение выразил в беседе с нами Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин»: «Наша компания отметила снижение продаж по всей Прибалтике. Эстония «упала» примерно на 15%, Латвия потеряла 10%, Литва осталась на уровне прошлого года.

Стоит отметить, что Эстония никогда не пользовалась широкой популярностью у наших туристов, лидером всегда была Латвия. Латвия всегда работала над привлечением туристического потока, поэтому направление «падает» сейчас медленнее, чем Эстония.

В Юрмале и Риге проходит много культурных событий, интересных гостям из России, что сделало эти бренды более сильными, чем тот же Таллин. Плюс Латвия – это экскурсионно-санаторный отдых, что тоже является значительным преимуществом.

Также на спад оказало влияние колебание курса евро, в прошлом году в аналогичный период евро стоил 63 рубля, сейчас около 73 рублей. Туристы очень обращают внимание на курс валют, поэтому ожидать какого-то всплеска в этих условиях не приходится».

/TOURBUS.RU