Новости Ростуризм и Роспотребнадзор предупреждают об ухудшении эпидемиологической ситуации на Ближнем Bостоке, в Африке и Латинской Америке Туроператоры обсуждают инфекционную обстановку в ряде стран, среди которых есть и популярные у наших туристов направления

Роспотребнадзор с будущего понедельника организует всероссийскую "горячую линию" по туристическим услугам и ситуации с инфекционными угрозами за рубежом, сообщили нам сегодня в пресс-службе ведомства. "В каждом субъекте РФ с 25 июня по 9 июля специалисты Роспотребнадзора и сотрудники в центрах гигиены и эпидемиологии на личных консультациях ответят на вопросы граждан об актуальной эпидситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе, а также правах потребителей при получении туристических услуг", - говорится в сообщении. Телефоны "горячих линий" и адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора, уточняет ведомство. Сегодня же МИД РФ рекомендовал туристам предохраняться от укусов комаров в Таиланде в связи с ростом числа заболевших лихорадкой денге. "Таиланд – увеличение числа заболевших лихорадкой денге; рекомендуется избегать укусов насекомых и соблюдать рекомендации ВОЗ", — говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter. Ранее Ростуризм и Роспотребнадзор предупредили, что в настоящее время в ряде стран мира наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по некоторым опасным инфекционным болезням. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с начала мая текущего года в Конго зарегистрирована вспышка вирусной болезни Эбола, по состоянию на 4 июня 2018 г. выявлено 56 заболевших геморрагической лихорадкой, 27 завершились летальным исходом. В Индии в штате Керала регистрируется вспышка, связанная с вирусом Нипах, число погибших достигло 14 человек, более 200 человек обследованы. В Западной Африке на территории Либерии, по данным ВОЗ, с начала текущего года регистрируется рост заболеваемости лихорадкой Ласса. С начала текущего года зарегистрировано свыше 22,8 тысячи случаев холеры в 26 странах мира, из них наибольшее количество (20,5 тыс.) приходится на страны Африканского континента, в числе которых Замбия и Кения. Продолжается неблагополучие по коронавирусной инфекции в Саудовской Аравии. При этом большинство зарегистрированных случаев связано с Ближним Востоком (Иордания, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия), на конец мая зарегистрировано 2207 лабораторно подтвержденных случаев в мире, из них 878 летальных исходов, зарегистрированных с начала сентября 2012 года. По информации Министерства здравоохранения Бразилии, в штате Рио-де-Жанейро отмечен рост заболеваемости лихорадкой чикунгунья, превышающий в три раза уровень прошлого года. По информации ВОЗ, в прошлом году на Мадагаскаре возникло осложнение ситуации по чуме, число заболевших составило свыше 2 тыс. человек, у 70% была зарегистрирована легочная форма заболевания; 165 человек умерло. Кроме того, по данным ВОЗ, на территории Европы распространение кори наблюдается в 28 странах, при этом 76% составляют случаи местной передачи инфекции. Показатель заболеваемости корью населения Украины в 2017 году в 70 раз превысил уровень 2016 года. Также корь распространяется на Американском континенте. В 2018 году очаги регистрировались в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Мексике, Перу, а также в Канаде и США. В связи с этим Ростуризм просит туроператоров предупреждать туристов о распространении инфекции в регионе, куда они направляются, и информировать их о методах профилактики. Комментируя эту информацию, в пресс-службе туроператора ANEX Tour нашему корреспонденту заявили: «Эпидемиологическая обстановка в мире действительно обострилась в связи со вспышками тяжёлых инфекционных заболеваний сразу на разных континентах. Однако в основном данные эпидемии встречаются в таких странах, как Бразилия (Рио-де-Жанейро), Иордания, Саудовская Аравия, Катар, Мадагаскар, ряд стран Африки, которые не являются массовыми для российских туристов. Также вспышки вируса отмечаются в Индии (штат Керала), где сейчас несезон. Мы держим связь с нашим принимающим офисом в ОАЭ, где местными властями приняты все необходимые меры предосторожности и профилактические действия в борьбе с коронавирусной инфекцией. Снижения спроса на этом направлении мы не отмечаем». Со своей стороны представители по связям с общественностью компании «Библио Глобус» сообщили в беседе с нами: «Относительно благополучными странами для туризма являются Россия и другие страны СНГ, страны Средиземноморья, Европы, США, Япония, Сингапур, Гонконг. Условия пребывания туристов в этих странах также находятся на должном санитарном уровне. Туристы, отправляющиеся на отдых в страны Азии, Африки, Океании и Южной Америки, где возможны специфические условия пребывания туристов и связанные с этим риски, должны помнить о профилактических мерах, делать необходимые прививки. Официальные рекомендации и предупреждения от Ростуризма и Роспотребнадзора о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в том или ином курортном регионе компания «Библио Глобус» всегда размещает на главной странице сайта туроператора. Также информация о специфических особенностях стран и мерах профилактики размещается нами в памятках по направлениям». /TOURBUS.RU



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