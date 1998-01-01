Новый терминал Домодедово-Т2 принял первых пассажиров

Московский аэропорт Домодедово и авиакомпания-партнер AZUR air обслужили первых пассажиров в Т2 - новом сегменте терминала аэропорта Домодедово, - сообщили нам в пресс-службе воздушной гавани.

Новая галерея международных рейсов, расположенная в терминале Т2, стала самым крупным объектом терминальной инфраструктуры, которая открыта к ЧМ-2018. Ее площадь превышает 157 тыс. кв. м.

Полностью проект Т2, включая сооружение притерминальной развязки, будет введён в эксплуатацию после завершения строительства аэродромной инфраструктуры: новой взлетно-посадочной полосы и перронов. Эти проекты финансируются за счет средств федерального бюджета. Общая площадь единого пассажирского терминала Домодедово увеличится до 500 тыс. кв. м.

«Мы рады, что встретили первых пассажиров вместе с AZUR air - важным партнером аэропорта по развитию перевозок в популярные места летнего отдыха. За время нашего сотрудничества мы обслужили 4 млн пассажиров. Уверены, что авиапутешественники оценят комфорт и качество новой галереи международных рейсов», - рассказал директор московского аэропорта Домодедово Игорь Борисов.

«С открытием нового сегмента терминала Домодедово пассажиры авиакомпании AZUR air и других перевозчиков получают новую, прекрасную инфраструктуру, комфорт и современные условия для обслуживания в аэропорту. Поздравляем нашего партнёра с открытием такого объекта и значительным расширением площадей терминала.

Рады, что аэропорт Домодедово продолжает расти и развиваться, оставаясь среди лидирующих аэропортовых комплексов страны», - отметил генеральный директор авиакомпании AZUR air Юрий Стогний.

Отметим, что московский аэропорт Домодедово является одной из крупнейших воздушных гаваней России. В 2017 году аэропорт обслужил 30,7 млн человек. Маршрутная сеть включает 66 уникальных направлений. Домодедово выбран для полетов в Москву членами ведущих мировых авиационных альянсов – Star Alliance и Оneworld.

Домодедово – единственный в России аэропорт, который на регулярной основе обслуживает лайнеры типа Airbus А380 и Airbus А350-900.

/TOURBUS.RU