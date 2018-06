Новости Северная столица делает ставку на гастротуризм Фестиваль St. Petersburg Gourmet Days еще раз показал стремление города на Неве стать одной из мировых столиц гастрономии

«Красивейший город России сейчас находится на стадии гастрономической революции. Новое поколение молодых шеф-поваров удивляет и завоевывает внимание петербуржцев и иностранцев новой интерпретацией забытых русских рецептов », – так на днях написала ведущая британская газета The Times о развитии гастрономического туризма на берегах Невы - сообщает наш корреспондент в городе на Северо-Западе. Тенденцию еще раз подтвердил международный гастрономический фестиваль St. Petersburg Gourmet Days, который при поддержке Комитета по развитию туризма Петербурга проходил в середине июня. Его уровень действительно оказался весьма высоким: в северную российскую столицу приехали сразу девять известных шеф-поваров из Азии, Европы и Америки, которые совместно со своими петербургскими коллегами провели серию уникальных ужинов, продемонстрировав свежий взгляд на современную кухню. В рамках программы фестиваля состоялась и открытая дискуссия, посвященная современной ресторанной и барной культуре, в которой приняли участие ведущие российские и зарубежные рестораторы, шеф-повара, сомелье и бартендеры. «Одна из задач фестиваля - представить миру современную культуру Петербурга, важной частью которой является кухня, основанная на богатом историческом наследии и творческом подходе шеф-поваров», – отметила по этому поводу заместитель председателя Комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия. А глава Комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Эльгиз Качаев добавил: «Будем стараться делать акцент не только на русской, но и на петербургской кухне». «Прием болельщиков ЧМ-2018, к примеру, показал, что такие блюда, как бефстроганов, ленинградский рассольник или скобелевские битки, вполне могут конкурировать с другими традиционно русскими, - считает он. – Все больше ресторанов и кафе города включают их в свои меню – спрос со стороны туристов есть». Итоги St. Petersburg Gourmet Days это подтверждают: в течение нескольких дней в десяти ресторанах его гостями стали не менее 2 тыс. человек. К примеру, приехавший из Сингапура Bo Эйо Адейеми установил рекорд фестиваля, приготовив 1,2 тыс. блюд, а шеф-повар Алехандру Пейроу из Сан-Паулу показал высший «пилотаж» в технике приготовления мяса. Перспективность этого направления, к примеру, подтверждает и генеральный директор компании Travel Hunter Маргарита Полоник. По ее мнению, для организаторов подобных туров выгода состоит в том, что «это не самое дешевое направление, которое зачастую характеризуется отсутствием сезонности и предоставляет возможности для увеличения количества возвратных туристов». «В данном случае вполне можно рассчитывать на то, что клиент поедет туда, где он уже был, но уже с другими, гастрономическими целями», - поясняет она. Петербург рассчитывает и на активную зарубежную поддержку: недавно Питер посетила большая делегация международных экспертов, которая тоже оценила его гастрономический потенциал. В частности, Рагнар Фридрикссен, управляющий директор Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (World Association of Chefs Societies), познакомившись с ним, не преминул заявить, что «в ближайшие два года мы будем выступать в роли амбассадоров Петербурга и окажем всестороннюю информационную поддержку Всемирному конгрессу шеф-поваров - 2020». При этом уже в 2019-м Питер станет центром мировой гастрономии: в городе на Неве состоится европейский полуфинал конкурса The Global Chefs Challenge, победители которого как раз и примут участие в финале на конгрессе 2020 года. /TOURBUS.RU

