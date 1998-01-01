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На Майорке ограничат продажу алкоголя по системе all inclusive/ Ростуризм сообщил о двух ДТП с участием туристов в Турции/ В Барселоне снова протестуют против массового туризма

На Майорке ограничат продажу алкоголя по системе all inclusive

Испанский курорт Малагуф на испанском острове Майорка планирует отказаться от вечеринок в барах и отелях с бесплатным алкоголем для туристов в целях безопасности гостей и местных жителей, сообщает британский портал Express.

"В отелях и барах курорта планируется запретить праздники и вечеринки с неограниченным бесплатным алкоголем для туристов, потому что пьяные путешественники ведут себя вульгарно, устраивают дебоши, а также сами рискуют оказаться обворованными", — пишет издание.

Так, два британских туриста в состоянии алкогольного опьянения устроили пожар в одном из отелей, после чего вынуждены были заплатить за ущерб 26 тыс. фунтов ($34,2 тыс.). Похожая история произошла в одном из пабов, откуда выгнали 90 британцев за его разгром.

Кроме того, запрет на вечеринки с бесплатным алкоголем снизит преступность на курорте, поскольку именно пьяные туристы становятся жертвами ограблений на Малагуфе.

По данным портала, еще одним важным нововведением может стать контроль качества дешевых горячительных напитков, которые часто оказываются контрафактными.

Малагуф – популярный курорт на острове Майорка в Испании. Он славится своей ночной жизнью, которая привлекает молодых туристов со всего мира.

Ростуризм сообщил о двух ДТП с участием туристов в Турции

В течение суток на территории Турецкой Республики зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с участием пассажирских автобусов, - сообщил вчера Ростуризм.

Первая авария произошла в турецкой Анталье. По предварительной информации, автобус с туристами, направляющимися на экскурсию из г. Кемера, занесло на мокрой дороге, и он перевернулся.

В результате происшествия травмы получили шесть человек. Пострадавшие являются гражданами Португалии, Германии и Голландии. Им оказана необходимая медицинская помощь. По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, российских туристов в перевернувшемся автобусе не было.

Второе ДТП произошло на трассе Бодрум – Стамбул в провинции Айдын. Автобус съехал с дороги, в результате чего водитель и пассажиры оказались заблокированы в салоне. По информации СМИ, в результате ДТП пострадали не менее 45 человек. Двое из них получили серьезные травмы. Пострадавшие госпитализированы. Данных о наличии среди них российских туристов в Ситуационно-кризисный центр МИД России не поступало.

В Барселоне снова протестуют против массового туризма

В столице Каталонии вновь проходят протесты местных активистов против массового туризма в городе, сообщает британский портал Еxpress.

«Активисты в масках атаковали известные скульптуры Антонио Гауди в парке Гуэля, прикрепили себя к ним с помощью цепей и выступили с плакатами против массового туризма в Барселоне, так как он приносит больше вреда, чем пользы», — пишет издание.

Полиция прибыла на место действия, активистов арестовали.

По данным портала, по словам протестующих, массовый туризм создает неудобства жителям города, негативно отражается и на сельской местности, поскольку путешественники не заботятся о культурном наследии и мусорят. Также туризм негативно влияет на рынок труда, предоставляя жителям вакансии в качестве дешевой рабочей силы в сфере обслуживания.

Как заявила антитуристическая группа Arran, демонстрация была только началом летней кампании против туристов.

«Наша организация не может принять текущую модель туризма в Испании, которая также распространена в Валенсии и на Балеарских островах. Она учитывает только экономические интересы страны и при этом ухудшает жизнь местного населения», — цитирует издание ее представителей.

/TOURBUS.RU