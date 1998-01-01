Новости Чартеры в Албанию этим летом так и не полетят Эксперты обсуждают причины окончательной отмены первой чартерной программы из России на курорты албанской Адриатики

Летняя чартерная программа полетов в Албанию не состоится – сообщил сегодня «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «TUI Россия». «На летний сезон нами была запланирована чартерная цепочка прямых перелетов из Москвы в Тирану, но со стартом сезона ее пришлось снять по ряду причин, в том числе и из-за отказа другими участниками программы выполнить свои обязательства. В итоге мы переориентировали полетную программу на Подгорицу", — рассказали в пресс-службе туроператора «TUI Россия». "В настоящий момент туры в Албанию реализуются с перелетом в Подгорицу и Тиват (для комбинированных программ Черногория + Албания). Надо отметить, что трансфер от Подгорицы до некоторых курортов Албании по времени не сильно отличается от трансфера из аэропорта Тираны", — сообщили в «TUI Россия». . В «TUI Россия» также отметили, что в следующем летнем сезоне планируют еще раз поставить чартерную программу из Москвы в Тирану, но уже рассчитывая только на собственные продажи. Планировалось, что чартерная программа «TUI Россия» начнется 19 июня и будет выполняться "Уральскими авиалиниями" на лайнерах А321 вместимостью 210 кресел раз в неделю по вторникам. В свою очередь, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян напомнил, что его компания брала места на рейсе TUI, но еще в марте была вынуждена отказаться от своего блока в 120 кресел из-за "несогласованности ценовой политики участников программы". Перед началом сезона Space Travel попытался договориться о перевозке с албанской авиакомпанией, но это не получилось из-за отсутствия у нее самолета подходящей емкости. Татьяна Коршунова, ведущий менеджер по связям с общественностью компании «TUI Россия», в интервью с нашим порталом ранее отметила, что, «к сожалению, Албания как туристическое направление пока мало знакома россиянам, сильны и стереотипы, сложившиеся о стране еще в советские времена. При этом активно развивающаяся туристическая индустрия Албании многое может предложить туристам – побережье сразу двух морей, прекрасные пляжи, интересные экскурсии по историческим местам и, конечно, местное гостеприимство. Построены и открыты новые отели, формируется современная инфраструктура курортов, а цены, относительно соседних стран и остальной Европы, значительно ниже. Всю эту информацию нужно донести до путешественников. И вот здесь мы подходим к важному моменту, когда усилий одного туроператора, направленных на популяризацию направления, недостаточно. Нужна консолидация сил национального турофиса, туроператоров и отельеров, по примеру рекламных кампаний других стран. Необходимо повысить узнаваемость Албании как туристического бренда именно среди туристов. Ведь в В2В-сегменте, благодаря активности российских операторов, эта страна уже достаточно известна и к ней есть интерес». В свою очередь, зам. генерального директора по туризму компании Space Travel Ольга Баландина отметила в беседе с нами: «В чем причина невысокого спроса на отдых в Албании? По нашему мнению, во-первых, это крайне низкая информированность агентств и их клиентов о возможностях отдыха в стране. Албания не выделяет бюджеты на рекламу страны в России, все офлайн- и онлайн-проекты по продвижению направления осуществляются силами туроператоров. Во-вторых, это долгий трансфер из черногорской Подгорицы на курорты Албании. Мы надеемся, что этим летом спрос на албанское направление будет расти, но в топ новинок оно не выйдет, так как конкуренция среди летних пляжных направлений очень высока». В свою очередь, пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина отмечает, что, «стремясь увеличить российский турпоток, Албания каждый год на летний сезон отменяет визы для граждан нашей страны. Но одной только отменой виз российских туристов не удивишь. То же самое давно сделали другие балканские государства – Сербия, Черногория, Македония. Албания вообще никак не рекламируется в России, а значит, туристы просто ничего не знают об этом направлении. Не менее серьезным минусом было отсутствие прямого авиасообщения между нашими странами. Но и ставить чартеры на совершенно нераскрученное направление – тоже странно. Обычно полетные программы организуются там, где уже сформировался стабильный спрос и востребованность чартерного перелета совершенно очевидна". "Мощная рекламная кампания туристических возможностей страны и финансовая поддержка Албанией российских туроператоров, которые работают на этом направлении и тем более пытались поставить чартеры, поможет разорвать этот замкнутый круг", — заключила эксперт. /TOURBUS.RU

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