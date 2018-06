Новости Тайцы хотят видеть наших туристов не только зимой Туруправление Таиланда представило российским партнерам новые идеи по увеличению летнего турпотока в рамках программы Amazing Thailand Super Summer

В рамках организованного в понедельник в Петербурге делового ужина Million Thanks to Russia глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютхасак Супасорн лично представил собравшимся в гостинице «Кемпински Мойка 22» итоги прошлого и перспективы будущего сезонов, сделав акцент на компании Amazing Thailand Super Summer, в которой участвует ряд операторов и крупных агентских сетей России. В одном из конференц-залов отеля перспективы сотрудничества обсуждали около 20 представителей питерского турбизнеса, а также директор Московского представительства ТАТ Анома Вонгйай, руководитель службы маркетинга Московского представительства ТАТ Константин Кинель и ряд специалистов с тайской стороны. Предваряя обсуждение, Ютхасак Супасорн констатировал: в 2017-м Таиланд принял рекордные 35,4 млн гостей, что на 8,8% выше показателя предыдущего года. При этом гости из РФ уверенно вошли в первую десятку (1,34 млн человек) по въезду, заняв первое место среди европейцев и показав самую большую динамику роста турпотока (почти 23% к уровню 2016-го). По сведениям тайской стороны, наши туристы потратили в 2017 году в Таиланде около $3,38 млрд (на 28% больше, чем в 2016-м). «Мы очень довольны ростом турпотока из России и расширением географии присутствия гостей из РФ в Таиланде, - заявил Ютхасак Супасорн. – Однако уверены, что совместно с вами можем добиться большего в отношении как количественных, так и качественных показателей. Речь идет о новых направлениях сотрудничества: мы стремимся к тому, чтобы Таиланд для россиян был вторым домом в любое время года».



Константин Кинель в деталях рассказал, каким образом этого намереваются достичь. По его словам, «наступление» на тайском направлении предполагается вести в рамках

компании Amazing Thailand Super Summer по трем основным направлениям. «В их числе превращение Таиланда во внесезонное туристическое направление, мотивация туристов на увеличение объема затрат и расширение спектра потребляемых услуг, а также расширение рынка услуг в нишевых и специальных видах туризма, – сообщил он. – Чтобы добиться успеха, в этом году TAT реализует новую концепцию продвижения Open to the New Shades of Thailand: теперь акцент делается не на массовом «пляжном» туризме, а на отдельных нишах отрасли, вписывающихся в программу Unique Thai Local Experiences». Что конкретно имеется в виду? Во-первых, ориентация на целевые группы клиентов (семьи, молодежь, женщин). Во-вторых, акцент на специальные виды туризма (люкс, гастрономический, спортивный, свадебный, местный). В-третьих – на комбинированные со странами АSЕАN (Вьетнам, Камбоджа, Мьянма, Филиппины и т. д.) туры. В четвертых – на популяризацию менее «раскрученных» курортов (таких как Кхао Лак, Транг, Ко Самуи, Ко Панган, Ко Тао и пр.). А еще – на привлечение внимания потенциальных туристов к многочисленным событиям, в числе которых называют грандиозный торговый фестиваль Amazing Thailand Grand Sale, Фестиваль свечей (Кхао Пханса) или ежегодный марафон в Паттайе. Не преминул Константин Кинель упомянуть и о некоторых инфраструктурных новинках 2018 года, среди которых серия открытий объектов в Бангкоке, на Пхукете и в других регионах Таиланда. Что касается реализуемой ТАТ при поддержке Thai Airways International компании Amazing Thailand Super Summer, в настоящее время в ней участвуют туроператоры ANEX Tour, «Библио Глобус» и «ПАКС», а также агентские сети «Горячие туры», «ТБГ» и «1001 тур». Их представители полагают, что Таиланд вполне может стать круглогодичным направлением отдыха, однако для этого необходимо выполнение ряда условий. В частности, для Петербурга, не имеющего летом прямой перевозки в Таиланд, актуально появление хотя бы одного рейса в страну. «Лететь с пересадками многие не хотят, а прямого рейса нет, – говорят эксперты. – К тому же усилий по «раскрутке» летних направлений отдыха и альтернативных его видов пока предпринимается недостаточно: чаще всего люди не в курсе, что в некоторых районах Таиланда и летом можно отдыхать вполне комфортно, а страна до сих пор зачастую воспринимается как исключительно «пляжная». В этой связи стороны договорились о продолжении сотрудничества. «ТАТ открыто для предложений и намерено учитывать все дельные пожелания, которые будут высказаны представителями российского турбизнеса», - заявил Ютхасак Супасорн, подчеркнув взаимную заинтересованность в развитии двухсторонних отношений. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка