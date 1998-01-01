Компания VeryGoodTransfer стала официальным транспортным партнером Весероссийского MICE-дня

VeryGoodTransfer – эксперт, гарантирующий сервис, оперативность и безопасность трансферов по всему миру

Главное событие осени в сфере делового туризма Первый Всероссийский MICE-день пройдет 10 октября в Центре Международной торговли в Москве.

Одним из партнеров MICE-дня выступит компания VeryGoodTransfer.

Very Good Transfer всегда рядом и готовы помочь сделать поездки более эффективными, безопасными и приятными.

Организацию трансферов в командировках и для корпоративных мероприятий своих сотрудников VeryGoodTransfer доверяют сотни компаний-Клиентов во всем мире и полагаются на наш профессионализм, основанный на опыте, наличие обширных связей и ресурсов.

VeryGoodTransfer – эксперт, гарантирующий сервис, оперативность и безопасность трансферов по всему миру.

Компания специализируется на проведении широкого комплекса транспортных услуг.

Основная миссия команды профессионалов - обеспечить полное и квалифицированное сопровождение проектов бизнес туризма независимо от уровня сложности поставленной задачи.





VeryGoodTransfer это:

• Сервис европейского стандарта. Десятки воплощенных проектов, опыт транспортного обслуживания крупных мероприятий и дальних поездок. Всегда работаем для клиента.

• Разумные ценовые предложения. Постоянный мониторинг цен во всех регионах страны и за ее пределами, индивидуальные решения, скидки на большие мероприятия и крупные заказы.

• Чёткость работы - чёткость движений. Мы создаем индивидуальные комплексные решения, полностью учитывающие специфику бизнеса и возможности клиента.

• Гарантия качества. Мы вернем Вам деньги, если Вас не устроило качество оказываемых услуг.



Напоминаем, что главное событие осени в сфере делового туризма - Всероссийский MICE-день пройдет в столице 10 октября. Мероприятие призвано объединить абсолютно всех участников отрасли: представителей властных структур, организаторов и заказчиков мероприятий, площадок и подрядчиков со всей страны.

Весь день участинков ждут доклады и дискуссии на актуальные темы, воркшопы по продуктам, новые полезные встречи, современный формат баттлов и признание лучших представителей отрасли.

На ключевой площадке столицы – в ЦМТ Москвы 10 октября пройдут:

- конференция «MICE в регионы России!»,

- суперворкшоп «BE IN RUSSIA ТОП-100»,

- 9-я церемония вручения премии Russian Business Travel & MICE Award.

Премия RBTMA учреждена в 2010 году в целях продвижения и развития бизнес-туризма и конгрессных услуг в России.

Важно: до 23 июня вы ещё можете номинировать свою компанию на престижную премию в области делового туризма.