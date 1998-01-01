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20 июня
Компания VeryGoodTransfer стала официальным транспортным партнером Весероссийского MICE-дня
VeryGoodTransfer – эксперт, гарантирующий сервис, оперативность и безопасность трансферов по всему миру
Главное событие осени в сфере делового туризма Первый Всероссийский MICE-день пройдет 10 октября в Центре Международной торговли в Москве.
Одним из партнеров MICE-дня выступит компания VeryGoodTransfer.
Very Good Transfer всегда рядом и готовы помочь сделать поездки более эффективными, безопасными и приятными.
Организацию трансферов в командировках и для корпоративных мероприятий своих сотрудников VeryGoodTransfer доверяют сотни компаний-Клиентов во всем мире и полагаются на наш профессионализм, основанный на опыте, наличие обширных связей и ресурсов.
VeryGoodTransfer – эксперт, гарантирующий сервис, оперативность и безопасность трансферов по всему миру.
Компания специализируется на проведении широкого комплекса транспортных услуг.
Основная миссия команды профессионалов - обеспечить полное и квалифицированное сопровождение проектов бизнес туризма независимо от уровня сложности поставленной задачи.
VeryGoodTransfer это:
• Сервис европейского стандарта. Десятки воплощенных проектов, опыт транспортного обслуживания крупных мероприятий и дальних поездок. Всегда работаем для клиента.
• Разумные ценовые предложения. Постоянный мониторинг цен во всех регионах страны и за ее пределами, индивидуальные решения, скидки на большие мероприятия и крупные заказы.
• Чёткость работы - чёткость движений. Мы создаем индивидуальные комплексные решения, полностью учитывающие специфику бизнеса и возможности клиента.
• Гарантия качества. Мы вернем Вам деньги, если Вас не устроило качество оказываемых услуг.
Весь день участинков ждут доклады и дискуссии на актуальные темы, воркшопы по продуктам, новые полезные встречи, современный формат баттлов и признание лучших представителей отрасли.
На ключевой площадке столицы – в ЦМТ Москвы 10 октября пройдут:
- конференция «MICE в регионы России!»,
- суперворкшоп «BE IN RUSSIA ТОП-100»,
- 9-я церемония вручения премии Russian Business Travel & MICE Award.
Премия RBTMA учреждена в 2010 году в целях продвижения и развития бизнес-туризма и конгрессных услуг в России.
Важно: до 23 июня вы ещё можете номинировать свою компанию на престижную премию в области делового туризма.
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