Горячие новости

Госдума РФ приняла закон об увеличении пошлины за выдачу загранпаспортов нового поколения/ Правительство обнулило налоговую ставку туристическим организациям на Дальнем Востоке/ Швейцарские болельщики перепутали Ростов-на-Дону с Ростовом Великим

Госдума приняла закон об увеличении пошлины за выдачу загранпаспортов нового поколения

Госдума РФ на заседании во вторник приняла в окончательном, третьем чтении закон об увеличении государственной пошлины за выдачу ряда документов с электронным носителем, - сообщил сегодня «Интеpфакс».

За выдачу заграничного паспорта нового поколения размер пошлины вырастет с 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей; за выдачу аналогичного документа детям до 14 лет — с 1,5 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей.

За выдачу водительского удостоверения нового поколения размер пошлины увеличен с 2 тыс. рублей до 3 тыс. рублей, за выдачу документа нового поколения о регистрации транспортного средства, изготавливаемого из материалов на пластиковой основе, — с 500 рублей до 1,5 тыс. рублей.

Закон вступит в силу по истечении месяца со дня официального опубликования.

Правительство обнулило налоговую ставку туристическим организациям на Дальнем Востоке

Организациям, осуществляющим туристско-рекреационную деятельность на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), предоставлено право применять налоговую ставку 0% за налоговые периоды с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Как сообщила пресс-служба Минвостокразвития, в перечень вошли 13 видов туристско-рекреационной деятельности для применения обнуленной ставки.

В том числе нулевая ставка может применяться для деятельности гостиниц и прочих мест для временного и краткосрочного проживания; для проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах; для деятельности ресторанов и услуг по доставке продуктов питания, по предоставлению туристических информационных и экскурсионных услуг; деятельности санаторно-курортных организаций, музеев, ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков; деятельности в области спорта в части охотничьих и рыболовных заповедников; зрелищно-развлекательной деятельности в части горнолыжных комплексов; деятельности пляжей, включая прокат оборудования, перевозку пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и лыжными подъемниками.

Швейцарские болельщики перепутали Ростов-на-Дону с Ростовом Великим

Болельщики сборной Швейцарии забронировали в России к ЧМ-2018 отель, но не смогли разыскать его в Ростове-на-Дону, поскольку он находится в Ростове Великом, сообщает пресс-служба ростовской областной Службы-112.

"Болельщики сборной Швейцарии 16 июня обратились в Службу-112. Они находились на улице Селиванова в Ростове-на-Дону и искали на ней отель, который забронировали для проживания. Переводчик Службы-112 выяснил, что, запутавшись в сложностях перевода русских географических названий, иностранцы зарезервировали отель в городе Ростове Великом", — говорится в сообщении.

Оператор-лингвист объяснил болельщикам что произошло, и оказал помощь при расселении иностранцев в Ростове-на-Дону.

Центр развития туризма Ярославской области направит приглашение швейцарским футбольным болельщикам после того, как они по ошибке забронировали гостиничные номера в Ростове Великом вместо Ростова-на-Дону, сообщили "Интерфаксу" в департаменте туризма Ярославской области.

"Центр развития туризма Ярославской области ошибившимся швейцарским туристам в ближайшее время вышлет приглашение посетить один из древнейших городов Ярославской области — Ростов Великий", — сказал собеседник агентства.

/TOURBUS.RU