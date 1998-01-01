Новости Туристов позвали на выходные в Гатчину В Ленобласти представили новые туристические маршруты «Императорская Гатчина» и «Гатчина – сердце дворцового ожерелья»

Маршруты, предусматривающие посещение дворцовых пригородов Петербурга (Гатчины, Петергофа и Царского Села), которыерассчитаны на один-два дня и могут быть интересны всем, кто неравнодушен к истории и культуре,стали составляющими нового проекта «Выходные в Гатчине», - сообщает наш корреспондент в городе на Неве. Как пояснила начальник сектора развития туризма Комитета по культуре и туризму Гатчинского района Ольга Приходько, он объединяет туры, построенные по принципу «все включено». «В их состав входят транспортное и экскурсионное обслуживание, питание, а для двухдневного варианта поездки – и проживание, – говорит она. - Программа ориентирована на «возвратный» туризм с расчетом на то, что турист захочет вернуться в Гатчину не один раз». При этом однодневный маршрут «Императорская Гатчина» предусматривает посещение Гатчинского дворца и пешеходную театрализованную экскурсию по историческому центру города, а двухдневный (он называется «Гатчина – сердце дворцового ожерелья») включает большую экскурсию по дворцовым пригородам Петербурга. В ее рамках участники поездки познакомятся с ансамблями петербургских площадей, прогуляются по Петергофу, узнают тайны старой Гатчины и посетят Царское Село. Как считает директор Государственного музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов, идея организации таких туров давно витала в воздухе. «Хотим, чтобы к нам приезжали на весь день (а еще лучше - на два) для того, чтобы увидеть культурное пространство не только дворца, но и всего Гатчинского района», - говорит он. Такие туры на рынке тоже представлены. Например, очень интересен гастрономический проект «Русская кухня: от царских палат до крестьянской избы», который предусматривает путешествие по знаковым «интересностям» Гатчинского и Лужского районов и возможность отведать блюда, подававшиеся во дворцах, помещичьих усадьбах и на крестьянских дворах. Эта экскурсия начинается с «Завтрака с императором» в Гатчинском дворце, а завершается фольклорным праздником в деревне Заречье, который плавно перетекает в ужин, приготовленный в русской печи. Что касается развития туризма в Гатчинском районе, заместитель председателя Комитета по туризму Ленинградской области Римма Сачунова уверена, что его потенциал еще велик. «В прошлом году район посетили около полумиллиона человек, однако перспективы развития туризма в нем вполне благоприятные. – считает она. – Этому в немалой степени будет способствовать и проведение 21 июля в Гатчинском парке фестиваля «Планета отдыха», в котором примут участие все районы области и будет представлен весь спектр культурно-познавательных маршрутов и туров региона». В свою очередь, глава администрации Гатчинского района Елена Любушкина подчеркнула, что здесь делают акцент как на развитии отдельных направлений туризма (в частности, событийного), так и на расширении инфраструктуры. «В городе и районе проходит множество мероприятий, которые привлекают тысячи туристов, - говорит она. - Это и Пушкинский праздник, и атмосферный купринский фестиваль, и единственный в России кинофестиваль экранизаций «Литература и кино». Что касается инфраструктуры, к имеющимся сегодня в Гатчине девяти гостиницам с разным уровнем комфортности размещения в ближайшем будущем добавится многофункциональный гостиничный комплекс, работающий по принципу «все включено». По словам Елены Любушкиной, земельный участок площадью 54 тыс. кв. м. под застройку уже выделен, и при условии вложения инвестиций в объеме 3 млрд рублей комплекс должен появиться в 2020 году. «В гостинице уровня 4* будет 1605 номеров, а в комплекс войдут рестораны, спортивный клуб, офисные помещения, конференц-залы, апартаменты и многие другие объекты, включая SPA-центр, - пояснила глава администрации Гатчинского района. - Уверена, что появление отеля такого класса и масштаба позволит нам лучше раскрыть свой туристический потенциал: город сможет принимать и размещать большие группы туристов». /TOURBUS.RU

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