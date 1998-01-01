|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
19 июня
Не пропустите главное событие этой осени - Всероссийский MICE-день
10 октября состоится самое значимое событие осени в сфере делового туризма – Всероссийский MICE-день
Главное событие осени в сфере делового туризма - Всероссийский MICE-день пройдет в столице 10 октября. Мероприятие призвано объединить абсолютно всех участников отрасли: представителей властных структур, организаторов и заказчиков мероприятий, площадок и подрядчиков со всей страны.
Весь день участинков ждут доклады и дискуссии на актуальные темы, воркшопы по продуктам, новые полезные встречи, современный формат баттлов и признание лучших представителей отрасли.
На ключевой площадке столицы – в ЦМТ Москвы 10 октября пройдут:
- конференция «MICE в регионы России!»,
- суперворкшоп «BE IN RUSSIA ТОП-100»,
- 9-я церемония вручения премии Russian Business Travel & MICE Award.
Организаторы Всероссийского MICE-дня: Торгово-промышленная палата РФ, Центр международной торговли, ГК «Конкорд», ТБ Events.
Партнерами выступают компании: BE IN RUSSIA (организатор воркшопа «BE IN RUSSIA ТОП-100»), «Интурист» (официальный партнер MICE-дня), Very Good Transfer (официальный транспортный партнер MICE-дня), MAXIMICE (партнер премии RBT&MICE Award в номинации «Лучший организатор инсентив-программ за рубежом»).
Генеральный информационный партнер: медиахолдинг «Турбизнес».
Премия RBTMA учреждена в 2010 году в целях продвижения и развития бизнес-туризма и конгрессных услуг в России. Учредители: журнал Business Travel, интернет-портал Conference.ru, Торгово-промышленная палата РФ.
Важно: до 23 июня вы ещё можете номинировать свою компанию.
Всероссийский MICE-день – это уникальные возможности для всех: обсудить самые ключевые вопросы между разными сторонами, найти нужных партнёров, получить новые заказы и знания.
Регистрация и условия участия в мероприятии в ближайшее время появятся на официальных сайтах премии.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2018 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72