Новости Не пропустите главное событие этой осени - Всероссийский MICE-день 10 октября состоится самое значимое событие осени в сфере делового туризма – Всероссийский MICE-день

Главное событие осени в сфере делового туризма - Всероссийский MICE-день пройдет в столице 10 октября. Мероприятие призвано объединить абсолютно всех участников отрасли: представителей властных структур, организаторов и заказчиков мероприятий, площадок и подрядчиков со всей страны. Весь день участинков ждут доклады и дискуссии на актуальные темы, воркшопы по продуктам, новые полезные встречи, современный формат баттлов и признание лучших представителей отрасли. На ключевой площадке столицы – в ЦМТ Москвы 10 октября пройдут: - конференция «MICE в регионы России!», - суперворкшоп «BE IN RUSSIA ТОП-100», - 9-я церемония вручения премии Russian Business Travel & MICE Award. Организаторы Всероссийского MICE-дня: Торгово-промышленная палата РФ, Центр международной торговли, ГК «Конкорд», ТБ Events. Партнерами выступают компании: BE IN RUSSIA (организатор воркшопа «BE IN RUSSIA ТОП-100»), «Интурист» (официальный партнер MICE-дня), Very Good Transfer (официальный транспортный партнер MICE-дня), MAXIMICE (партнер премии RBT&MICE Award в номинации «Лучший организатор инсентив-программ за рубежом»). Генеральный информационный партнер: медиахолдинг «Турбизнес». Премия RBTMA учреждена в 2010 году в целях продвижения и развития бизнес-туризма и конгрессных услуг в России. Учредители: журнал Business Travel, интернет-портал Conference.ru, Торгово-промышленная палата РФ. Важно: до 23 июня вы ещё можете номинировать свою компанию. Всероссийский MICE-день – это уникальные возможности для всех: обсудить самые ключевые вопросы между разными сторонами, найти нужных партнёров, получить новые заказы и знания. Регистрация и условия участия в мероприятии в ближайшее время появятся на официальных сайтах премии. /TOURBUS.RU

