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Не пропустите главное событие этой осени - Всероссийский MICE-день

10 октября состоится самое значимое событие осени в сфере делового туризма – Всероссийский MICE-день

Главное событие осени в сфере делового туризма - Всероссийский MICE-день пройдет в столице 10 октября. Мероприятие призвано объединить абсолютно всех участников отрасли: представителей властных структур, организаторов и заказчиков мероприятий, площадок и подрядчиков со всей страны.

Весь день участинков ждут доклады и дискуссии на актуальные темы, воркшопы по продуктам, новые полезные встречи, современный формат баттлов и признание лучших представителей отрасли.

На ключевой площадке столицы – в ЦМТ Москвы 10 октября пройдут:

- конференция «MICE в регионы России!»,

- суперворкшоп «BE IN RUSSIA ТОП-100»,

- 9-я церемония вручения премии Russian Business Travel & MICE Award.

Организаторы Всероссийского MICE-дня: Торгово-промышленная палата РФ, Центр международной торговли, ГК «Конкорд», ТБ Events.

Партнерами выступают компании: BE IN RUSSIA (организатор воркшопа «BE IN RUSSIA ТОП-100»), «Интурист» (официальный партнер MICE-дня), Very Good Transfer (официальный транспортный партнер MICE-дня), MAXIMICE (партнер премии RBT&MICE Award в номинации «Лучший организатор инсентив-программ за рубежом»).

Генеральный информационный партнер: медиахолдинг «Турбизнес».

Премия RBTMA учреждена в 2010 году в целях продвижения и развития бизнес-туризма и конгрессных услуг в России. Учредители: журнал Business Travel, интернет-портал Conference.ru, Торгово-промышленная палата РФ.

Важно: до 23 июня вы ещё можете номинировать свою компанию.

Всероссийский MICE-день – это уникальные возможности для всех: обсудить самые ключевые вопросы между разными сторонами, найти нужных партнёров, получить новые заказы и знания.

Регистрация и условия участия в мероприятии в ближайшее время появятся на официальных сайтах премии.

/TOURBUS.RU