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19 июня
«Победа» хочет летать в Шарджу

Наши эксперты комментируют возможный выход российского лоукостера на  ближневосточное направление


Дочерняя компания «Аэрофлота» авиакомпания «Победа» обратилась в Росавиацию за разрешением на полеты по маршруту  Москва - Шарджа (ОАЭ), сообщает агентство.

Разрешение еще не получено, однако заявление на его получение подано, - сообщается на сайте Росавиации. На сайте Минтранса РФ уже опубликованы соответствующие материалы, подготовленные к очередному заседанию межведомственной   комиссии (МВК).

  

«Победа» планирует выполнять до семи ежедневных рейсов в неделю Москва - Шарджа. Полное расписание вылетов     лоукостер анонсирует после получения допуска и подписания всех необходимых документов.

 

Напомним, что в настоящее время перелеты между Москвой и Шарджей осуществляет бюджетный авиаперевозчик Air Arabia.

 

Комментируя эту новость нашему порталу, руководитель PR-отдела компании TEZ Tour Лариса Аханова отметила: «Шарджа - популярный курорт для семейного отдыха. Он привлекает   разнообразием отелей  и широкими возможностями для качественного и бюджетного отдыха. После отмены виз,  поток в ОАЭ вырос почти в 3 раза. 

Перевозки по направлению достаточно,  выход еще одного игрока, возможно, заинтересует самостоятельных путешественников. Но  надо понимать,  что в ОАЭ отправляться дешевле именно через туроператорские компании, которые контрактуют отельеров и получают специальные предложения»

 

Со своей стороны, представители пресс-службы туроператора «Натари Турс» сообщили нашему корреспонденту: «По сравнению с Дубаем, Шарджа у россиян ассоциируется с более доступным отдыхом. Направление востребовано и в летний период за счет сезонных скидок в отелях. На этом направление лоукост-первозка логична и будет востребована, если цены на билеты будут ниже, чем у конкурирующих перевозчиков».

/TOURBUS.RU

 


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