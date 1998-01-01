Группа Accor Hotels открыла второй отель 4* в Калининграде

Новый отель «Mercure Калининград Центр» на 167 номеров расположен на берегу озера, в непосредственной близости от башни Врангеля, центра города и стадиона, где проходят матчи ЧМ-2018

Группа Accor Hotels сообщила нашему порталу об открытии нового четырехзвёздочного отеля «Mercure Калининград Центр», который принимает гостей и участников Чемпионата мира по футболу. Отель расположен в живописном местечке Калининграда, на берегу озера, в непосредственной близости от памятника архитектуры XIX века — башни Врангеля, центра города и стадиона, где проходят матчи мундиаля.

Отель отличается прекрасной транспортной доступностью - он расположен всего в 15 минутах езды от железнодорожного вокзала, а до международного аэропорта Калининграда Храброво, находящегося в 18 км от отеля, гости смогут добраться, воспользовавшись трансфером. Прекрасная парковая территория и завораживающие виды, открывающиеся из окон отеля, не оставят равнодушными постояльцев.

Здание отеля построено по уникальному архитектурному проекту, который гармонирует с городским ландшафтом: башни, шпили, скатные кровли в современной интерпретации – все это создает сдержанный элегантный облик. Впервые попадая в лобби, гость оказывается в эффектном театральном интерьере, в котором исторические элементы представлены в современном исполнении.

Интерьер от Ирины и Ольги Сундуковых получился эффектным и запоминающимся, благодаря сложным красивым цветам, театральному освещению, арт-объектам, мягкой дорогой мебели, кирпичу в современной трактовке и продуманному зонированию пространства. Все это обеспечивает ощущение комфорта, теплоты, гостеприимства и праздника. С помощью глубокого сложного синего цвета потолка, частей стен и штор дизайнеры решили подчеркнуть расположение гостиницы у воды.

«Mercure Калининград Центр» предлагает для размещения 167 комфортабельных номеров. Отличительными характеристиками интерьеров стали сдержанная роскошь и уют, тона выбраны теплые и спокойные, а в качестве акцентов добавлены яркие элементы: малиновое саше, серо-синее кресло и изумрудное изголовье.

Номера оборудованы всем необходимым для комфортного пребывания, на удобных кроватях с широким спальным местом гостям обеспечен глубокий сон и полноценный отдых.

Для гостей, придерживающихся активного образа жизни даже на отдыхе или в командировке, в отеле оборудован фитнес-зал, финская сауна и турецкая баня. Также в инфраструктуру нового отеля вошли лобби-бар и ресторан Torro Grill, где гостям предлагаются блюда европейской кухни. Кроме этого предусмотрена доставка завтраков, еды и напитков в номер. В банкетном зале ресторана можно провести торжественный вечер или отметить важное семейное событие. Дополнительно гости могут воспользоваться услугами консьержа и прачечной.

На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi. Для проведения деловых встреч и торжественных мероприятий предназначен современный конференц-центр, отличающийся от других зон отеля настенной графикой, изображающей контуры крыш калининградских домов. Используемый в декоре красно-бордовый кирпич и натуральный шпон дуба в сочетании с глубоким синим цветом на ковре и в шторах, продолжает идею архитектурного наследия города.

«Гостиница «Mercure Калининград Центр» строилась в рамках программы подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года и в дни проведения чемпионата примет клиентские группы FIFA и гостей города, а после, наверняка, станет новым центром притяжения для бизнеса и туристов. Бренд Mercure был выбрал нами не случайно, он «подстраивается» под характер региона, местную культуру и традиции.

Вы не найдете ни одного похожего друг на друга проекта Mercure в мире. Мы уверены, что высокие стандарты Accor Hotels, эффективное обслуживание и уникальный дизайн позволят отелю очень быстро завоевать сердца гостей и жителей города», - отметил Алексис Деларофф, региональный директор Accor Hotels в России, странах СНГ и Грузии.

/TOURBUS.RU