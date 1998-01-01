Саксония - лучшие пивоварни и винные дороги

Вышел в свет первый выпуск онлайн-ньюслеттера Организации по развитию туризма при правительстве Саксонии в новом формате

Одна из текущих новостей программы сотрудничества ИД «Турбизнес» и Организации по развитию туризма при правительстве Саксонии Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH/T|M|G|S – новый формат выпуска онлайн-ньюслеттеров. Теперь они размещаются на отдельном сайте по адресу: www.saxony-travel-news.com

Первый ньюслеттер посвящен саксонскому вину и другим напиткам еще и потому, что 2018 г. Национальный туристический офис Германии объявил Годом немецкой кухни. А ведь кухня - это не только еда...

В этом выпуске:

Туристический маршрут Саксонская винная дорога (Sachsische Weinstrasse). Его отличные десертные и игристые вина, местное пиво и минеральная вода по праву называются гурме-символами Саксонии.

Новый путеводитель «Гастрономические туры по деревням Саксонии» (Kulinarische Touren durch Sachsens Dörfer). Это результат посещения немецкими журналистами 18 саксонских деревень, следуя рекомендациям компании «Отпуск в саксонских деревнях» (Urlaub in Sachsens Dörfern).

Юбилей. 80 лет винодельческому кооперативу Майсена. Винодельческий кооператив Майсена объединяет около 1500 виноделов, которые возделывают почти 150 га площадей, занятых виноградниками в Саксонии (это треть винодельческой территории земли).

Замок Вакербат. Здесь находятся старейший в Саксонии винный погреб и винодельня, которая является Саксонским государственным винодельческим хозяйством «Замок Вакербарт». По хозяйству проводятся интереснейшие экскурсии, во время которых можно осмотреть замок, парк, винзавод, посмотреть фильм о виноделии, продегустировать в магазине при заводе его продукцию и приобрести то, что придется по вкусу. Это одна из самых известных достопримечательностей долины Эльбы в Саксонии.

Пиво из Майсена. Старейшая частная пивоварня в Саксонии «Швертер», существующая с 1460 г. Здесь выпускают пиво разных сортов. Очень хороши на вкус фирменные сорта пива Швертер, такие как Urhell, Rubin-Lager или Sankt Afra Dunkel, местные жители любят сезонное пиво Maibock, Elbsommer и Bennator-Bockbier.

Город пива Радеберг. Здесь с 1872 г. варят знаменитый Pilsner, который входит в десятку лучших немецких сортов. Его любили саксонский король Фридрих Август II и Отто фон Бисмарк.

Пиво Radeberger пришлось по вкусу Владимиру Путину, когда он служил в Дрездене. И сегодня, несмотря на политические проблемы, Ангела Меркель, как говорят, время от времени присылает российскому президенту ящик-другой этого пива.

/TOURBUS.RU